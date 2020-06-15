İran'da yasaklar kaldırılsa da halk evden çıkmıyor

Salgının Kum'da ortaya çıktığı yönündeki açıklamaları eleştiren dini medrese talebesi Ahmed Muvahhidi, koronavirüs ile mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktıklarını ve hükümet ile halkın birlikte bu salgını yenebileceğini söyledi. Sağlık kuralları, sosyal mesafe ve temizlik gibi talimatlara riayet edilmesi gerektiğini dile getiren Muvahhidi, "Hükümet, halkın üzerinde baskı oluşmaması için tüm gücüyle çaba göstermelidir, ekonomik ve sosyal açıdan halkın durumu daha kötüye gitmemelidir. Halkın da riayet etmesiyle salgının biteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.