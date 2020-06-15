İran'da yasaklar kaldırılsa da halk evden çıkmıyor

"Kum'da ilk zamanlarda hasta sayısı yüksekti ancak sağlık kuralları, temizlik ve talimatlara riayet edildi ve bu sayede virüs azaldı. Oranlar daha da düşecektir. Sıcakların bitmesinden sonra yeni salgınlar da başlayabilir. Buna karşı biz tedbirlerimizi almalı ve dikkat etmeliyiz." Tüm dünyada etkisini devam ettiren Kovid-19 İran'da 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıktı ve ardından karantina uygulanmadığı için ülkenin tüm eyaletlerine yayıldı. Ülkede alınan tedbirlerden sonra vaka sayıları 1000 ve ölü sayıları 50'nin altına düştü. Yasakların kalkması nedeniyle dün bir günde Kovid-19'an ölenlerin sayısı 107'ye çıkarken, vaka sayıları 2 bin 500 dolaylarında seyrediyor.