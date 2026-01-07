İran’da tuhaf işler dönüyor! “Elon Musk” detayı olay oldu
İran’da günlerdir süren protestolarda dikkat çekici bir slogan öne çıktı.
Göstericiler, Elon Musk’ın sözlerinden esinlenen ifadeler kullandı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İran'daki protestolar devam ederken, Hamadan'ın Asadabad ilçesine bağlı Chenar köyünde protestocular tarafından atılan slogan büyük ses getirdi.
İran lideri Hamaney'i hedef alan bir sloganla, kabaca "ne boş bir yanılsama" veya "hayallerinde bile olmaz" anlamına gelen ifadeyi haykıran protestocuların bu sözü ABD'li milyarder Elon Musk'tan esinlendikleri ortaya çıktı.
Musk'ın bu ifadeleri Hamaney'in "Düşmana boyun eğmeyeceğiz" şeklindeki paylaşımına yanıt olarak kullandığı öğrenildi.
