  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İran lideri dayanamadı sonunda patladı: Pezeşkiyan'dan 'Türkçeli' tepki
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran lideri dayanamadı sonunda patladı: Pezeşkiyan'dan 'Türkçeli' tepki

İran'da sokak olayları devam ederken bir organizasyona katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sürekli sözünün kesilmesine 'Türkçe' konuşarak tepki gösterdi.

1
#1
Foto - İran lideri dayanamadı sonunda patladı: Pezeşkiyan'dan 'Türkçeli' tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuşması sırasında sık sık sözünü kesen bir dinleyiciye Türkçe konuşarak uyarıda bulundu.

#2
Foto - İran lideri dayanamadı sonunda patladı: Pezeşkiyan'dan 'Türkçeli' tepki

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslami Şuraların Yeri ve Anayasa'da Halkın Katılımı Sempozyumu'nda konuştu. Pezeşkiyan konuşması sırasında sürekli sözünü kesen bir dinleyiciye "Biz Türklerin kavliyle, adın koydun Reşit, birin dedin birini de işit" diyerek kendisini dinlemesi için nükteli bir uyarıda bulundu.

#3
Foto - İran lideri dayanamadı sonunda patladı: Pezeşkiyan'dan 'Türkçeli' tepki

İran Cumhurbaşkanları zaman zaman hem konuşmalarında hem de şiirlerinde Türkçe ifadelere yer veriyor. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okumuştu.

#4
Foto - İran lideri dayanamadı sonunda patladı: Pezeşkiyan'dan 'Türkçeli' tepki

Ayrıca Pezeşkiyan da Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin, Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya Selam" şiirini okumuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!
Gündem

Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP ve destekçileri tarafından sıkça dile getirilen "Doktorlar yurt dışına kaçıyor, Türkiye’de kimse kalmad..
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Canlı yayında Maduro tartışması! Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Cem Küçük laf dalaşına tutuştu
Gündem

Canlı yayında Maduro tartışması! Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Cem Küçük laf dalaşına tutuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından alıkonulması, Habertürk canlı yayınında tartışmaya yol açtı. Programda Prof. Dr. ..
Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu
Dünya

Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Suriye ordusu, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına misilleme olarak..
Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada
Gündem

Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kar topu oynayan çocuk iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güv..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23