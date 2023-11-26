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Medya
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'İp'in ucu tutuştu! Bu defa çok kötü patladılar! Bakalım şimdi ne olacak

2023-11-26 13:29:15
'İp'in ucu tutuştu! Bu defa çok kötü patladılar! Bakalım şimdi ne olacak

Son seçimler sonrasında İyi Parti ve lideri Meral Akşener, parti içinde artan istifalar ve güven kaybıyla zor bir dönemden geçiyor. Parti içindeki kriz, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Akşener'in oğluna yönelik ciddi mali iddialarıyla daha da derinleşiyor. Bu iddialar, parti içindeki 'kasadaki 132 milyon nerede?' tartışmasını alevlendirirken, Dikbayır'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvurması gündeme oturuyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, “'İp'in ucu tutuştu, diyim ben size!..” ifadelerini kullandı. Genç, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - 'İp'in ucu tutuştu! Bu defa çok kötü patladılar! Bakalım şimdi ne olacak

“Seçimin en büyük kaybedeni İyi Parti ve Akşener'dir. Ardı ardına istifaların gelmesinin sebebi de bu. "Noter, masa, kumar, git-gel, Kandil, bir oy Meral'e bir oy Kemal'e.., vesaire ile geçen proje ittifak çok kötü patladı... Parti tabanının yarıdan fazlası Akşener'e güvenmiyor. Akşener de bugünlerde CHP'ye vurup duruyor.

#2
Foto - 'İp'in ucu tutuştu! Bu defa çok kötü patladılar! Bakalım şimdi ne olacak

"Bütün kabahat CHP'de" diyor. Ama kimse yemiyor. Partililerine de inandıramıyor. ("Başbakan olacağım" masalına inananlar bile inanmıyor artık!..) İstifalar devam ederken İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddiaları-ifşaları partiyi daha büyük sallayacak gibi duruyor.

#3
Foto - 'İp'in ucu tutuştu! Bu defa çok kötü patladılar! Bakalım şimdi ne olacak

Akşener'in oğlunun, her birinin içinde 200 bin lira olan parti poşetiyle kendi ekibine para dağıttığını iddia ediyor İyi Partili vekil Dikbayır. İyi Parti'de 'kasadaki 132 milyon nerede?' tartışması yaşanıyor. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Dikbayır hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Ayrıca Meclis'e dilekçe göndererek dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor. 'İp'in ucu tutuştu, diyim ben size!..”

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