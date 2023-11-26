'İp'in ucu tutuştu! Bu defa çok kötü patladılar! Bakalım şimdi ne olacak

Son seçimler sonrasında İyi Parti ve lideri Meral Akşener, parti içinde artan istifalar ve güven kaybıyla zor bir dönemden geçiyor. Parti içindeki kriz, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Akşener'in oğluna yönelik ciddi mali iddialarıyla daha da derinleşiyor. Bu iddialar, parti içindeki 'kasadaki 132 milyon nerede?' tartışmasını alevlendirirken, Dikbayır'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvurması gündeme oturuyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, “'İp'in ucu tutuştu, diyim ben size!..” ifadelerini kullandı. Genç, yazısında şunları kaydetti: