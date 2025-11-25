  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bu adamın aklından zoru mu var acaba? Daha neyi bekliyorsunuz beyler! Bir futbolcuya mı gebe Beşiktaş!

Galatasaray, Rusya'dan bakın ne istiyor! Yok böyle bir kule! Artık çok yakın...

Burun spreyiyle beyin kanserine umut ışığı

'Gerçek bu' deyip gündem olacak çıkışı yapacak mı Galatasaray? Yok artık Osimhen bunu yapacak mısın?

Canlı yayında sert tepki: Kaan'da vileda sapı dedikleri şey F-16'da da var

Warner Bros'tan bir Kerem Aktürkoğlu açıklaması daha geldi: Harry Potter krizinde son perde!

Kanserli hücreler biyopsi olmadan tespit edilecek

Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

'Savunma sanayiinde açıklanan rakamlar doğru değil' dedi! 'Gerçek bu' deyip gündem olacak çıkışı yaptı

HÜRJET hedefe kilitlendi! 3 koldan ilerliyor
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
iPhone 18 serisinde taşlar yerinden oynuyor! Yeni detaylar sızdı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
iPhone 18 serisinde taşlar yerinden oynuyor! Yeni detaylar sızdı

Apple’ın 2026’da duyurması beklenen iPhone 18 ailesiyle ciddi bir değişime gideceği konuşuluyor. Sızan bilgilere göre bu kez standart model rafa kalkacak; seride yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir yapısıyla öne çıkacak iPhone Fold yer alacak. Özellikle iPhone Fold’un şirketin ilk katlanabilir telefonu olarak büyük ilgi toplamaya hazırlandığı belirtiliyor. Teknoloji cephesinde beklentiler giderek artıyor.

#1
Foto - iPhone 18 serisinde taşlar yerinden oynuyor! Yeni detaylar sızdı

TASARIM VE EKRAN iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ekran boyutları, iPhone 17 Pro serisiyle aynı olacak. Ön kamera, pill şeklinde yerine punch-hole tasarımıyla gelecek ve Face ID bileşenleri OLED panelin altına entegre edilecek. Arka yüzeyde ise iki ton yerine daha uniform ve hafif saydam bir cam tasarım tercih edilecek. Pro Max modeli ise daha önceki sürümlere kıyasla biraz daha kalın ve ağır olacak.

#2
Foto - iPhone 18 serisinde taşlar yerinden oynuyor! Yeni detaylar sızdı

DONANIM VE PERFORMANS iPhone 18 serisinde Apple'ın ilk 2nm yonga setleri A20 ve A20 Pro kullanılacak. Pro modeller, 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Pro Max ve Fold versiyonları 6 çekirdekli GPU ile güçlenecek. Yeni C2 5G modem, mmWave ağları destekleyecek ve cihazlara yüksek hızda bağlantı sunacak. RAM tarafında ise 12 GB kapasite sunulacak.

#3
Foto - iPhone 18 serisinde taşlar yerinden oynuyor! Yeni detaylar sızdı

KAMERA VE BATARYA iPhone 18 Pro serisi, değişken diyafram özelliği ile düşük ışıkta daha iyi performans sunacak. 48 MP telefoto kameranın diyaframı F/2.0 olacak. Apple ayrıca 100 MP sensör ve LOFIC teknolojisini test ediyor ancak bu sensörün iPhone 18 serisinde kullanılması beklenmiyor. Pro Max modeli kalınlığı sayesinde daha büyük bir batarya ile geliyor. Fold modeline gelirsek, 5.400-5.800 mAh kapasiteye sahip olabilir. Yeni buhar odası soğutma sistemi, cihazın ısınmasını önleyerek performansın korunmasına yardımcı olacak.

#4
Foto - iPhone 18 serisinde taşlar yerinden oynuyor! Yeni detaylar sızdı

İPHONE 18 ÇIKIŞ TARİHİ iPhone 18 serisinin fiyatının 1.099 dolar civarında başlaması bekleniyor. Apple, geleneksel Eylül lansmanını sürdürecek ancak baz modelin bu lansmanda yer almayacağı gündemde. Bu model, iPhone 20 adıyla 2027 başında kullanıcıyla buluşabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suna abinizle tanışın
Gündem

Suna abinizle tanışın

Melih Altınok, Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı "Suna abinizle tanışın" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Abdülkadir Özkan vefat etti
Gündem

Abdülkadir Özkan vefat etti

Vakit gazetesinin kuruluşunda emeği geçen, Ankara temsilciğini yapan gazeteci Abdülkadir Özkan vefat etti.

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Gündem

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

Bir canlı yayında CHP’li Umut Akdoğan’ın “Bizim arkadaşlarımız cezaevinde” sözleri üzerine ortam bir anda gerildi. Cem Küçük, Akdoğan’ın çık..
CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi
Gündem

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

CHP’li Tayfun Güler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda geçmişte MHP’de iken CHP’ye sert sözlerle yüklenen ‘fırıldak Cemal’ l..
İstanbul Valiliğinden flaş Taksim kararı! Geçici süreyle kapatılacak
Gündem

İstanbul Valiliğinden flaş Taksim kararı! Geçici süreyle kapatılacak

İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre; Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak.
Levent RAM'ı yerinden edecek!
Gündem

Levent RAM'ı yerinden edecek!

Avustralya basını Türk savunma sanayinin son atılımlarından LEVENT’i mercek altına alan çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde, LEVENT’in ilk ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23