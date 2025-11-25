iPhone 18 serisinde taşlar yerinden oynuyor! Yeni detaylar sızdı

TASARIM VE EKRAN iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ekran boyutları, iPhone 17 Pro serisiyle aynı olacak. Ön kamera, pill şeklinde yerine punch-hole tasarımıyla gelecek ve Face ID bileşenleri OLED panelin altına entegre edilecek. Arka yüzeyde ise iki ton yerine daha uniform ve hafif saydam bir cam tasarım tercih edilecek. Pro Max modeli ise daha önceki sürümlere kıyasla biraz daha kalın ve ağır olacak.