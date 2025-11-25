Haber Merkezi Giriş Tarihi: iPhone 18 serisinde taşlar yerinden oynuyor! Yeni detaylar sızdı
Apple’ın 2026’da duyurması beklenen iPhone 18 ailesiyle ciddi bir değişime gideceği konuşuluyor. Sızan bilgilere göre bu kez standart model rafa kalkacak; seride yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir yapısıyla öne çıkacak iPhone Fold yer alacak. Özellikle iPhone Fold’un şirketin ilk katlanabilir telefonu olarak büyük ilgi toplamaya hazırlandığı belirtiliyor. Teknoloji cephesinde beklentiler giderek artıyor.