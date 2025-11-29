  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
6
iOS 26 sonrası pil sorununa son: iPhone’unuzu deneyimi kısıtlamadan uzatın

iOS 26 sonrası pil sorununa son: iPhone'unuzu deneyimi kısıtlamadan uzatın

iOS 26 sonrası pil tüketimi arttıysa endişelenme! Deneyimi kısıtlamadan iPhone’un pil ömrünü uzatacak 5 etkili yöntemi adım adım keşfet. iOS 26 güncellemesini kurduysanız telefonununuzun pilinin eskisine göre daha çabuk tükendiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu aslında ilk günlerde normal; çünkü cihaz arka planda dosyaları yeniden indekslediği için ekstra güç harcar. Ancak pil sorununuz uzun süre devam ediyorsa ya da hemen çözüm istiyorsanız uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler var. İlk adım olarak tüm uygulamalarını güncellemenizi ve telefonunuzu yeniden başlatmanızı öneririz. Çoğu zaman bu basit adım bile sorunu çözer. Ayrıca Ayarlar > Pil bölümünden aşırı enerji tüketen uygulamaları kontrol ederek gerekirse silip yeniden yükleyebilirsiniz. Bunlar işe yaramazsa, 5G’yi kapatmak veya Düşük Güç Modu’nu açmak gibi daha sert müdahalelere başvurabilirsiniz. Ancak bunlar günlük deneyimini olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine, deneyimi fazla kısıtlamadan pil ömrünü iyileştirecek beş daha etkili alternatifi sıraladık:

#1
Foto - iOS 26 sonrası pil sorununa son: iPhone’unuzu deneyimi kısıtlamadan uzatın

1. ADAPTİF GÜÇ MODUNU AÇ: Düşük Güç Modu pil tasarrufu sağlar ancak telefonu kullanma deneyimini ciddi şekilde sınırlar. Bunun yerine, iOS 26 ile gelen Adaptif Güç Modu’nu kullanabilirsin. Bu özellik yalnızca iPhone 15 Pro ve sonrası modellerde çalışıyor. iPhone 17 serileri ve iPhone Air modellerinde ise varsayılan olarak açık geliyor. Adaptif Güç Modu, telefonun ne zaman daha fazla pil tasarrufuna ihtiyaç duyabileceğini analiz eder ve örneğin ekran parlaklığını kısa süreliğine azaltarak pil ömrünü uzatır. Gereksiz yere devreye girmez, bu yüzden her zaman açık tutmak oldukça mantıklı. Nasıl açılır? Ayarlar > Pil > Güç Modu > Adaptif Güç seçeneğini etkinleştir.

#2
Foto - iOS 26 sonrası pil sorununa son: iPhone’unuzu deneyimi kısıtlamadan uzatın

2. HER ZAMAN AÇIK EKRANI KAPAT: iPhone’un Always-On Display yani “Her Zaman Açık Ekran” özelliği pratik olsa da pil tüketimini artırır. Bu özelliğe çok ihtiyaç duymuyorsan kapatman iyi bir tasarruf sağlar. Nasıl kapatılır? Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Her Zaman Açık Ekran özelliğini kapat. Eğer Apple Watch kullanıyorsan saate bakarak bildirimleri ve saati kontrol etmek zaten yeterli olacaktır.

#3
Foto - iOS 26 sonrası pil sorununa son: iPhone’unuzu deneyimi kısıtlamadan uzatın

3. “HEY SİRİ” DİNLEMESİNİ DEVRE DIŞI BIRAK: Siri’yi sesle sık kullanmıyorsan cihazın sürekli olarak tetikleme cümlesini dinlemesine de gerek yok. Bu dinleme işlemi pil tüketimine katkı sağlar. Bu özelliği kapatsan bile yan tuşa basarak Siri’yi kullanabilirsin; çoğu kullanıcı için bu çok da büyük bir fark yaratmaz. Nasıl kapatılır? Ayarlar > Apple Intelligence & Siri > Siri ile Konuşma & Yazma bölümünden Kapalı seçeneğini işaretle.

#4
Foto - iOS 26 sonrası pil sorununa son: iPhone’unuzu deneyimi kısıtlamadan uzatın

4. KARANLIK MODU TERCİH ET: OLED ekranlar, siyah alanlarda piksel aydınlatmadığı için daha az enerji harcar. Bu nedenle Karanlık Mod, OLED ekranlı iPhone’larda az da olsa tasarruf sağlar. Nasıl açılır? Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümünden Görünüm altında “Koyu” temasını seç. Bu yöntem, iPhone SE (2022) dışında neredeyse tüm yeni iPhone modellerinde işe yarar.

#5
Foto - iOS 26 sonrası pil sorununa son: iPhone’unuzu deneyimi kısıtlamadan uzatın

ama uzun vadede pil sağlığını korur. Apple’ın sunduğu Optimize Edilmiş Pil Şarjı, telefonunun 0 dolu şekilde uzun süre takılı kalmasını engelleyerek pil ömrünü uzatır. Örneğin telefonu her gece şarja takıyorsan, cihaz ?’e kadar hızlı şekilde şarj olur ve sabah uyanma vaktine yakın kalan ’yi tamamlar. Nasıl açılır? Ayarlar > Pil > Şarj bölümünden Optimize Edilmiş Pil Şarjı özelliğini aktif et.

