iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

iOS 18'de Mail uygulaması, e-postalarınızı çeşitli kategorilere ayıracak. Aygıt içi sınıflandırmayla kişisel görüşmeler ve zamana duyarlı e-postalar Birincil kategoriye girecek. Faturalar ve sipariş onayları gibi e-postalar İşlemler'e, basın bültenleri ve sosyal medya bildirimleri içeren e-postalar Güncellemeler’e, reklamlar ve pazarlama e-postaları ise Tanıtımlar'a girecek. Ayrıca, tüm mailleri kronolojik sırayla görebileceğiniz bir sekme olacak. Yeni Mail uygulamasının kategorileri içinde yeni ve eski e-postaları kolayca ayırt edebileceksiniz. Daha yeni, okunmamış e-postalar en üste çıkarken, daha eski ve okunmuş e-postalar en altta kalacak.