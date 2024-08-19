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Teknoloji-Bilişim
8
iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

2024-08-19 22:13:19
iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

Teknoloji firması Apple, iOS 18 güncellemesiyle Mail uygulaması değişti. İşte Apple'ın mail uygulamasında meydana gelen değişiklikler.

#1
Foto - iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

Apple, WWDC24 etkinliğinde iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özelliklerden bahsetti. Değişiklikler arasında yepyeni bir tasarım, Apple Intelligence geliştirmeleri ve bir dizi başka iyileştirme yer alıyor. Yapay zeka dışındaki özelliklerin çoğu henüz beta sürümünde yer almasa da Appletüm yenilikleri bu yılın ilerleyen zamanlarında sunacağını söylüyor.

#2
Foto - iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

iOS 18'de Mail uygulaması, e-postalarınızı çeşitli kategorilere ayıracak. Aygıt içi sınıflandırmayla kişisel görüşmeler ve zamana duyarlı e-postalar Birincil kategoriye girecek. Faturalar ve sipariş onayları gibi e-postalar İşlemler'e, basın bültenleri ve sosyal medya bildirimleri içeren e-postalar Güncellemeler’e, reklamlar ve pazarlama e-postaları ise Tanıtımlar'a girecek. Ayrıca, tüm mailleri kronolojik sırayla görebileceğiniz bir sekme olacak. Yeni Mail uygulamasının kategorileri içinde yeni ve eski e-postaları kolayca ayırt edebileceksiniz. Daha yeni, okunmamış e-postalar en üste çıkarken, daha eski ve okunmuş e-postalar en altta kalacak.

#3
Foto - iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

iOS 18 ile Apple Mail uygulaması, e-postalarınızı gönderene göre gruplayacak. Örneğin; X kişiden/kurumdan gelen bir e-postaya dokunursanız, o kişiden/kurumdan gelen tüm e-postalarınızı görebileceksiniz. Bu sayede arama yapmakla uğraşmadan geçmişteki önemli bir maili kolayca bulabileceksiniz. Bu özellik yalnızca Mail kategorilerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bir kurum/kişi yanlış kategoriye alınmışsa, kolayca taşıma seçeneğiniz de olacak. Örneğin; bir gönderici Tanıtımlar'da çıkıyor ancak aslında Birincil'de olması gerekiyorsa kolayca taşıyabileceksiniz.

#4
Foto - iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

Apple Intelligence, Mail’e Akıllı Yanıt adında yeni bir özellik ekliyor. Yeni bir e-postaya yanıt verdiğinizde ve klavyedeki Apple Intelligence komutlarından birini kullandığınızda, Mail uygulaması e-postaya bir yanıt oluşturacak ve e-postanın tüm önemli kısımlarını gösterecek. Apple Intelligence bir e-postada size sorulan soruları algılayacak ve yanıtınıza dahil etmek için seçenekler sunacak. Bu özellik, iOS 18.1 beta sürümünde kullanıma sunuldu.

#5
Foto - iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

Bu özellik aslında sistem genelinde kullanılabilecek, Mail uygulamasına özgü bir özellik değil. Yazma Araçları ile Apple Intelligence'dan bir e-postanın daha samimi, profesyonel veya kısa görünmesine yardımcı olmasını isteyebileceksiniz. Ayrıca metninizden önemli noktalar oluşturmasını, düzeltmesini veya tamamen yeniden yazmasını isteyebileceksiniz.

#6
Foto - iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

iOS 18.1'de Apple Intelligence ile Mail uygulaması, hemen her e-postanın hızlı bir özetini sunabilecek. Böylece zamandan tasarruf edecek ve her e-postayı açmanız gerekmeyecek. Ayrıca, e-postaya dokunduğunuzda daha ayrıntılı bir özet görebileceksiniz. Bu, tüm e-postayı okumaktan çok daha kısa sürecek.

#7
Foto - iOS 18 ile Mail uygulaması yenilendi! İşte yeni özellikler

Yeni Mail uygulaması ayrıca tüm öncelikli mesajlarınızı en üste yerleştirecek. Bir e-posta, etkinlik daveti, uçuş için check-in yapma veya iptal edilen bir toplantı gibi zamana duyarlıysa öncelikli olarak kabul edilecek. iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özelliklerin çoğu Apple Intelligence yapay zeka tabanlı olacak. Ayrıca Apple Intelligence iOS 18 final sürümü yayınlandığında hâlâ beta sürümde olacak. Tüm yapay zeka özelliklerinin iOS 18.2 güncellemesiyle gelmesi bekleniyor.

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