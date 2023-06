Son dönemde perakende sektöründe BORIS sistemi (buy online, return in store-çevrimiçi satın al, mağazada iade et) yükselişe geçti. Küresel anlamda artan maliyetler ve iade ücretlerinin kâr marjına olumsuz etkileri nedeniyle markalar için her geçen gün daha büyük bir avantaja dönüşen bu sistem, sadece ABD’de geçtiğimiz bir yılda yaklaşık yüzde 48 oranında artış gösterdi.