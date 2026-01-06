İnterneti yavaş olanlar sebebini merak ediyordu! Ev içinde yapılan bu hatalar, meğer sinyali hortum gibi yutuyormuş
Yavaş internet sorununun kaynağı çoğu zaman sanıldığı gibi servis sağlayıcılar değil, ev içinde yapılan hatalar olabiliyor.
Wi-Fi sinyalleri, farkında olunmadan günlük eşyalar tarafından zayıflatılıyor. Aynalar, mutfak eşyaları ve kalın duvarlar sinyali adeta içine çekerek bağlantı kalitesini düşürüyor. Özellikle modemin konumu internet hızını doğrudan etkiliyor. Estetik kaygılarla modemi yere koymak ya da dolap içine saklamak büyük bir hata olarak öne çıkıyor.
Çünkü modemler sinyali yanlara ve aşağı doğru yaydığı için zemine yakın konumlandırıldığında sinyal büyük oranda kayboluyor. Modemin yerden yüksek ve evin merkezi bir noktasına yerleştirilmesi öneriliyor.
Evdeki diğer elektronik cihazlar da Wi-Fi performansını olumsuz etkileyebiliyor.
Televizyonların arkası veya hoparlörlerin yanı, sinyal çakışmalarına yol açabiliyor. Mikrodalga fırınlar ise Wi-Fi ile benzer frekansları kullandığı için bağlantıyı ciddi şekilde zayıflatabiliyor.
Aynalar, sinyali geri yansıtarak ev içinde ölü bölgeler oluşmasına neden oluyor. Kalın beton duvarlar da sinyalin yayılmasını büyük ölçüde engelliyor.
Fark edilmeden artan cihaz yükü bant genişliğini sessizce tüketiyor.
İnternet hızını artırmak için modemin açık, görünür ve engellerden uzak bir noktaya yerleştirilmesi büyük önem taşıyor.
