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Teknoloji-Bilişim
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Intel işlemci iddiasını yalanladı

2024-09-01 00:18:40
Intel işlemci iddiasını yalanladı

Intel'in 13. ve 14. nesil işlemcileri ile ilgili istikrar sorunu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

#1
Foto - Intel işlemci iddiasını yalanladı

Intel, son aylarda teknoloji dünyasında endişe yaratan bir konuya nihayet açıklık getirdi. Şirket, 13. ve 14. nesil laptop işlemcilerinin, bazı üst düzey masaüstü işlemcilerinde görülen istikrar sorunlarından etkilenmediğini belirtti. İşte, detaylar…

#2
Foto - Intel işlemci iddiasını yalanladı

Bu durum, özellikle Alderon Games adlı bir video oyun geliştiricisinin, bu nesil işlemcilerde benzer sorunların olabileceğine dair spekülasyonlarıyla gündeme gelmişti. Ancak Intel, bu iddiaları yalanladı ve mobil işlemcilerin genel anlamda istikrarlı olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Intel işlemci iddiasını yalanladı

Intel ayrıca, masaüstü işlemcilerde “Vmin Shift Instability” olarak adlandırılan bu sorunun, 13. ve 14. nesil i5 işlemciler, i3 işlemciler ve Xeon işlemcilerinde de görülmediğini belirtti. Şirket, sorunun kaynağını tam olarak anlamak için hala araştırmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Intel işlemci iddiasını yalanladı

Bu açıklama, Intel’in tüketiciler ve iş ortakları nezdinde ürünlerinin güvenilirliğini koruma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - Intel işlemci iddiasını yalanladı

Çiplerde yaşanan istikrar sorunları, sadece son kullanıcılar arasında değil, aynı zamanda PC üreticileri arasında da ciddi endişelere yol açmıştı.

#6
Foto - Intel işlemci iddiasını yalanladı

Bu açıklamalar, özellikle 13. ve 14. nesil işlemcilerle donatılmış laptop kullanıcıları için bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. Ancak sektör gözlemcileri, bu durumu yakından izlemeye devam ediyor ve masaüstü işlemcilerdeki sorunların nihai olarak çözülüp çözülmeyeceğini merakla bekliyor.

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