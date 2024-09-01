Intel işlemci iddiasını yalanladı

Bu açıklamalar, özellikle 13. ve 14. nesil işlemcilerle donatılmış laptop kullanıcıları için bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. Ancak sektör gözlemcileri, bu durumu yakından izlemeye devam ediyor ve masaüstü işlemcilerdeki sorunların nihai olarak çözülüp çözülmeyeceğini merakla bekliyor.