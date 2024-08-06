Intel herkesin istediği High-NA EUV makinesini aldı

ASML’nin TSMC, Samsung, Intel ve bellek yongası üreticileri SK Hynix ve Micron'dan bir düzineden fazla High NA makinesi siparişi bulunuyor. Aktarılanlara göre Intel, efektif olarak 2027 yılına kadar bu makinelerle seri üretime geçmeyi hedefliyor. Bu arada Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi devlere üretim yapan TSMC ise bu yıl içinde bir adet makine alacak. TSMC bu makineleri ne zaman kullanacağını açıklamadı ancak mevcut bilgilere göre TSMC de 2027 yılında A14 süreç teknolojisinde bunları kullanacak. ASML CEO'su Christophe Fouquet, geçtiğimiz ay çıklamada DRAM bellek yongası üreticilerinin - yani Samsung, SK Hynix veya Micron'un - High NA'yı 2025 veya 2026'da kullanmaya başlayabileceğini söyledi.