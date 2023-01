“Ancak fotoğraflar her zaman yaptığımız işin önemli bir parçası olacak ve her zaman Instagram’da ve başka yerlerde fotoğraf bulmayı seven ve bu konuyla ilgilenen insanlar olacaktır. Bu konuda çok net olduğumuzdan emin olmak istiyorum.” Adam Mosseri, video ve fotoğraf dengesi dışında ek olarak spam hesapların son zamanlarda Instagram üzerinde artması ile de ilgili konuştu. CEO, bununla ilgili çalışmaları olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.