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CHP’li vekili evire çevire dövmüşlerdi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li vekili evire çevire dövmüşlerdi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla dövülen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

#1
Foto - CHP’li vekili evire çevire dövmüşlerdi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Edirne’de bir evde yaşanan ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesiyle sonuçlanan olay, CHP Genel Merkezi’ni harekete geçirdi. Evdeki şüphelilerin, kavganın Yazgan’ın bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve "birlikte olmak istediğini" söylemesi üzerine çıktığını öne sürmesi ve olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert bir çıkış geldi.

#2
Foto - CHP’li vekili evire çevire dövmüşlerdi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Gazeteci Olgun Kızıltepe'nin aktardığına göre; basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerden son derece rahatsız olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandala ilişkin tavrını net bir dille ortaya koydu.

#3
Foto - CHP’li vekili evire çevire dövmüşlerdi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Parti içindeki duruşa vurgu yapan Kılıçdaroğlu "Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - CHP’li vekili evire çevire dövmüşlerdi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yazgan'ın partiden ihracı için sürecin başlatıldığını duyurdu. Sarı, paylaşımında "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

#5
Foto - CHP’li vekili evire çevire dövmüşlerdi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı evde bulunan ve kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kavganın Yazgan'ın evdeki bir kadına yönelik cinsel içerikli ifadeleri üzerine çıktığını iddia etti.

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Yorumlar

Timur

Ne olaccakki atsanız Numan kurtulmuş ölene kadar emekli maası verecek dişlerini yaptıracak her hastane ücretsiz araba danışman benzi telefon ölene kadar beleş kim ödeyecek halk yani ben bu adama olan ödemeyide bu ve bunun gibilere ödeme yapan kanunları çıkaranıda degiştirmeyenede bu dünya ve ahiret haklarım haram zıkkım olsun ne oldu bu millete bir nafaka kanununu dahi yapamaya tüm yetkililere de hakkım haram zıkkım olsun aileyi bölmede lgbtcilerde. Daha çok zarar verdiler bu topluma

Ziyaretçi

CHP'nin lekesiz tarihi mi, hiç güleceğim yoktu. Temiz bir tarafı yok ki leke arayalım.
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