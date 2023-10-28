2023-10-28 18:10:40 İngilizler Filistin için sokakta
İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi Filistin için sokağa indi.
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İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi Filistin için sokağa indi.
İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’ye destek için yürüyüş yapan çok sayıda İngiliz, siyonizm karşıtı sloganlar attı.
Gösteriye Yahudiler de katıldı.
İsrail karşıtı Yahudiler, açtıkları pankartlarla Tel Aviv yönetiminin terörist olduğuna vurgu yaptı.
İşte o görüntüler…
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