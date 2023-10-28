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Dünya
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İngilizler Filistin için sokakta

2023-10-28 18:10:40
İngilizler Filistin için sokakta

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi Filistin için sokağa indi.

#1
Foto - İngilizler Filistin için sokakta

İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’ye destek için yürüyüş yapan çok sayıda İngiliz, siyonizm karşıtı sloganlar attı.

#2
Foto - İngilizler Filistin için sokakta

Gösteriye Yahudiler de katıldı.

#3
Foto - İngilizler Filistin için sokakta

İsrail karşıtı Yahudiler, açtıkları pankartlarla Tel Aviv yönetiminin terörist olduğuna vurgu yaptı.

#4
Foto - İngilizler Filistin için sokakta

İşte o görüntüler…

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