İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

AKŞENER ÖLÜM İLE SITMA ARASINDA TERCİHE ZORLANDI Akşener'in 'ölüm ile sıtma' arasında tercih yapmak zorunda kaldığını söylediği hatırlatılan haberde, "Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verilmesi ile 11 saatte pes etti" denildi. OLABİLECEK EN KÖTÜ ADAY Economist, Akşener'in Kılıçdaroğlu endişelerine ise hak verdi. 'Muhalefet için, ayaktakımını kışkırtmaktan çok kağıt itici olan' Kılıçdaroğlu için "İyi bir başkan olabilir, ama olabilecek en kötü aday da olabilir" ifadeleri kullanıldı.