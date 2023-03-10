  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

2023-03-10 13:38:34
İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

İngiltere merkezli The Economist dergisi son sayısında Türkiye’deki seçimleri ele aldı. Muhalefetin seçime 70 gün kala aday belirleyebildiğini yazan dergi Kılıçdaroğlu’nun “olabilecek en kötü aday” olduğunu yazdı. Türkiye'de muhalefet bloğunun 14 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak adayını duyurması, ve muhalefet partileri arasında çıkan krizler dünya medyasında değerlendirilmeye devam ediyor. İngiliz The Economist dergisi Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sürecinde gelen hamleleri analiz eden bir yazı yayınladı.

#1
Foto - İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

#2
Foto - İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

YÜZ İFADELERİ GÜNDEM OLDU Muhalefetin aday belirleme sürecinin yeterince uzun sürdüğünü söyleyen dergi, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada siyasilerin yüz ifadelerine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun formalite icabı olan adaylığının dramaya dönüştüğü belirtilen haberde, Akşener'in aniden masadan kalkmasına ve geri dönüşüne vurgu yapıldı.

#3
Foto - İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

AKŞENER ÖLÜM İLE SITMA ARASINDA TERCİHE ZORLANDI Akşener'in 'ölüm ile sıtma' arasında tercih yapmak zorunda kaldığını söylediği hatırlatılan haberde, "Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verilmesi ile 11 saatte pes etti" denildi. OLABİLECEK EN KÖTÜ ADAY Economist, Akşener'in Kılıçdaroğlu endişelerine ise hak verdi. 'Muhalefet için, ayaktakımını kışkırtmaktan çok kağıt itici olan' Kılıçdaroğlu için "İyi bir başkan olabilir, ama olabilecek en kötü aday da olabilir" ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

BECERİKSİZ GÜÇ OYUNU Meral Akşener için ise 'beceriksiz güç oyunu' oynadığı yazılan haberde, hem kendi seçmeni nezdinde imajını zedelediği hem de muhalefetin kolektif imajını zedelediği vurgulandı. 72 saat süren Akşener krizi için "1990'lı yıllarda birbiri ardına düşen koalisyon hükümetlerini hatırlattı" denildi.

Togg'a karşı kirli kampanya
Otomotiv

Togg'a karşı kirli kampanya

Türkiye'nin yerli otomobili Togg fabrikasından işten ayrılan personel konusu sosyal medyada yanıltıcı bir şekilde ele alındı. Dezenformasyon..
Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak
Medya

Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhur İttifakı'nın seçim hamlelerine yer verdiği köşesinde, "AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talim..
Uluslararası Uzay İstasyonu büyük tehlike atlattı
Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonu büyük tehlike atlattı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni bir çarpışma krizi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar
Beğeni yağmuruna tutuldu! 'Bir CHP'linin gözünden Kılıçdaroğlu'
Gündem

Beğeni yağmuruna tutuldu! 'Bir CHP'linin gözünden Kılıçdaroğlu'

Muhalif vatandaşın, parlatılmaya çalışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. ..
Kar yağışı, bol yağış hava dalgası geliyor! Meteoroloji mühendisi uyardı: o gün ve tarihe dikkat! Son dakika il il duyurdu
Yaşam

Kar yağışı, bol yağış hava dalgası geliyor! Meteoroloji mühendisi uyardı: o gün ve tarihe dikkat! Son dakika il il duyurdu

Yağmur ve kar yağışı yeniden başlıyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ve soğuk hava dalgası geleceğinin uyarısında bulundu. Meteoroloji ve ..
Büyük Türkiye'yi bunlar mı yönetecek? Skandal patlak verdi
Gündem

Büyük Türkiye'yi bunlar mı yönetecek? Skandal patlak verdi

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören 6'lı masa ilgili bir skandal daha patlak verdi. Sürekli kavga, yalan ve iftira pe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23