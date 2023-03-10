2023-03-10 13:38:34 İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti
İngiltere merkezli The Economist dergisi son sayısında Türkiye’deki seçimleri ele aldı. Muhalefetin seçime 70 gün kala aday belirleyebildiğini yazan dergi Kılıçdaroğlu’nun “olabilecek en kötü aday” olduğunu yazdı. Türkiye'de muhalefet bloğunun 14 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak adayını duyurması, ve muhalefet partileri arasında çıkan krizler dünya medyasında değerlendirilmeye devam ediyor. İngiliz The Economist dergisi Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sürecinde gelen hamleleri analiz eden bir yazı yayınladı.