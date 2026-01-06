  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gezi
5
Yeniakit Publisher
İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 euro’ya uçak bileti
AA Giriş Tarihi:

İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 euro’ya uçak bileti

AJet, yurt dışı uçuşlarında 9 dolar ve euro’dan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

#1
Foto - İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 euro’ya uçak bileti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yeni yılın ilk kampanyasıyla misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor.

#2
Foto - İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 euro’ya uçak bileti

Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve euro’dan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

#3
Foto - İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 euro’ya uçak bileti

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar- euro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı.

#4
Foto - İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 euro’ya uçak bileti

Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 euro olan kabin bagajı 5 euro’ya, yine 12 euro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euro’ya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu
Gündem

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Savul, Maltepe Belediye Meclisinde CHP'li Belediye Başkanı Esin Köymen'i terleten soru yöneltti. Savul, "İsta..
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!
Gündem

Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP ve destekçileri tarafından sıkça dile getirilen "Doktorlar yurt dışına kaçıyor, Türkiye’de kimse kalmad..
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı
Dünya

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Yeni Venezuela' da yaşanan olay sonrası İzlandalı Björk barışı ihlal eden Trump'ı ilhak tehditleri altındaki Grönland haklı için çağrıda bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23