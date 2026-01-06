İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 euro’ya uçak bileti
AJet, yurt dışı uçuşlarında 9 dolar ve euro’dan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyasını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yeni yılın ilk kampanyasıyla misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor.
Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve euro’dan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar- euro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı.
Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 euro olan kabin bagajı 5 euro’ya, yine 12 euro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euro’ya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.
