İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

Anavatanı Çin olan turunçgil uzun antenli böceği, Türkiye'de ilk defa 2012 yılında İstanbul'da, 2016 yılında ise Antalya'da tespit edildi. Özellikle Çin ve Hollanda'dan gelen çiçek ve bitkilerde yumurta halinde geldiği tahmin edilen böcek türü, Türkiye'nin birçok yerinde görülebiliyor. Ağaç kabuğuna bırakılan yumurtalar daha sonra larvaya dönüşüp, ağaç içerisinde gelişiyor. Ağacın içinde tüneller açarak, ilerleyen bu böceğin yetişkinleri de dışarı çıkmak için ağaçta kurşun izine benzer delikler açıyor.