İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

Devrilen ağacın, DHA'nın 16 Ağustos tarihli 'Ağaçtaki deliklerin nedeni kurşun değil' başlıklı haberi ile gündeme gelen ağaç olduğu anlaşıldı. Turunçgil uzun antenli böceğinin zarar verdiği, içten içe tamamen çürüyen ve yıkılma tehlikesi bulunan ağacın kesimi için Muratpaşa Belediyesi'nce işlem başlatılmıştı. Muratpaşa ilçesindeki bazı ağaçlarda küçük delikleri fark edenler, ağaçların kurşunlandığı düşünüp, Muratpaşa Belediyesi'ne başvuru yapmıştı. İnceleme sonucunda deliklerin kurşun olmadığı anlaşılmış, bir tür zararlı olan turunçgil uzun antenli böceğinin ağaçlara zarar verdiği belirlenmişti.