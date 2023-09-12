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Yaşam
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İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

2023-09-12 10:43:24
İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

Turunçgil uzun antenli böceğinin çürümesine neden olduğu belirlenen 10 metrelik çınar ağacı, gövdesinden bölünüp, devrildi.

#1
Foto - İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde yer alan Kılınçaslan Mahallesi Seferoğlu Sokak'ta meydana geldi.

#2
Foto - İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

Sultan Alaaddin Camisi'nin yanındaki 10 metre yüksekliğindeki çınar ağacı gövdesinden bölünüp, devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir otomobil, kısmen zarar gördü. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi.

#3
Foto - İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan ağacı kesip, topladıktan sonra trafiğe açtı.

#4
Foto - İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

Devrilen ağacın, DHA'nın 16 Ağustos tarihli 'Ağaçtaki deliklerin nedeni kurşun değil' başlıklı haberi ile gündeme gelen ağaç olduğu anlaşıldı. Turunçgil uzun antenli böceğinin zarar verdiği, içten içe tamamen çürüyen ve yıkılma tehlikesi bulunan ağacın kesimi için Muratpaşa Belediyesi'nce işlem başlatılmıştı. Muratpaşa ilçesindeki bazı ağaçlarda küçük delikleri fark edenler, ağaçların kurşunlandığı düşünüp, Muratpaşa Belediyesi'ne başvuru yapmıştı. İnceleme sonucunda deliklerin kurşun olmadığı anlaşılmış, bir tür zararlı olan turunçgil uzun antenli böceğinin ağaçlara zarar verdiği belirlenmişti.

#5
Foto - İnanması güç ama... Küçücük böcek 10 metrelik ağacı devirdi

Anavatanı Çin olan turunçgil uzun antenli böceği, Türkiye'de ilk defa 2012 yılında İstanbul'da, 2016 yılında ise Antalya'da tespit edildi. Özellikle Çin ve Hollanda'dan gelen çiçek ve bitkilerde yumurta halinde geldiği tahmin edilen böcek türü, Türkiye'nin birçok yerinde görülebiliyor. Ağaç kabuğuna bırakılan yumurtalar daha sonra larvaya dönüşüp, ağaç içerisinde gelişiyor. Ağacın içinde tüneller açarak, ilerleyen bu böceğin yetişkinleri de dışarı çıkmak için ağaçta kurşun izine benzer delikler açıyor.

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