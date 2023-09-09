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İnanılır gibi değil! Ekmeğin içinden tam bir avuç çıktı...

2023-09-09 15:05:29
İnanılır gibi değil! Ekmeğin içinden tam bir avuç çıktı...

Tekirdağ'da bir büfeden alınan ekmeğin içinden bakın ne çıktı!

#1
Foto - İnanılır gibi değil! Ekmeğin içinden tam bir avuç çıktı...

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde vatandaşın aldığı ekmeğin içinden bir avuç büyüklüğünde çuval ipi çıktı. Durumu gören vatandaş yaşanan olay karşısında sitem etti. Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B, ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini görünce şok oldu.

#2
Foto - İnanılır gibi değil! Ekmeğin içinden tam bir avuç çıktı...

Ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini gösterip sitem eden Onur B, “İnsan sağlığıyla bu kadar kolay oynanmaması lazım. Bu tür yerlerin denetiminin sıklaştırılması gerek. Ama sonuçta burada bu ekmeği satan büfenin hiçbir suçu yok. Sonuçta büfe ekmeğin içini açıp bakamaz. Sıkıntı bu ekmeği getiren firmada” diye tepki gösterdi.

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