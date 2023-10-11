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Yaşam
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İnanılır gibi değil! Bakın yaşlı kadının kulağından ne çıktı

2023-10-11 16:55:20
İnanılır gibi değil! Bakın yaşlı kadının kulağından ne çıktı

Kulağındaki hışırtı sebebiyle hastaneye başvuran kadının kulağından çıkan herkesi şaşırttı.

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Foto - İnanılır gibi değil! Bakın yaşlı kadının kulağından ne çıktı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nde yaşayan Fatma Arık (72), kulağındaki hışırtı şikayetiyle, Salihli’deki özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvurdu. KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından muayene edilen 72 yaşındaki Fatma Arık’ın kulağında yuva yapmış canlı bir örümcek tespit edildi. Gittiği hastanede hayatının şokunu yaşayan Arık’ın kulağındaki örümcek, Op. Dr. Türkyılmaz tarafından canlı bir şekilde çıkarıldı.

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Foto - İnanılır gibi değil! Bakın yaşlı kadının kulağından ne çıktı

Kulağındaki hışırtı şikayetiyle hastaneye gelen hastanın kulağını kamera ile muayene ettiklerinde, kulağın içindeki canlı örümceği görünce şok yaşadıklarını anlatan KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz, “Kulağa yuva yapan örümceği canlı bir şekilde çıkardık” dedi. Daha önce buna benzer vakalarla karşılaştığını belirten Op. Dr. Türkyılmaz, ancak ilk kez kulak içinde canlı bir örümcekle karşılaştıklarını söyledi. Op. Dr. Türkyılmaz, kulaktan çıkarılan örümceğin ise yeniden doğal ortama salındığını sözlerine ekledi. Hayatının şokunu kulağında canlı bir örümcek olduğunu duyunca yaşadığını anlatan Fatma Arık ise, “Kulağıma örümcek nasıl girdi bende bilmiyorum. Kulağımdaki hışırtının nedeni, kulağıma yuva yapan örümcekmiş. Örümcek, KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından kulağımdan çıkarılınca hışırtı sesinden kurtuldum” diye konuştu.

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