İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız'dan Öcalan görüşmesi sonrası ilk yorum: Hukuki nizamı dağıtacaktır

Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Terörsüz Türkiye ve isabetli ve tarihi bir politikanın ihsar ve ilamından ibarettir. Türkiye'miz bugüne kadar hiç olmadığı kadar dirençli, güvenli ve umutlu seviyededir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bölücü terörden kaynaklı makus talih günbegün değişmektedir. Bunun yüreklere su serpen sonuçlarını almaya başladık. Yakında inşallah daha da gelişecektir."İMRALI'DA ABDULLAH ÖCALAN'I DİNLEDİK, ÇOK OLUMLU GEÇTİ"Komisyonun kurulduğu günden beri, daha doğrusu sürecin başladığı günden beri güvenlik güçlerimizden hiçbirinin burnunun dahi kanamaması en büyük kazançtır. Bunun karşılığı kelimelerle tarif edilemez. Terörsüz Türkiye'ye karşı olanlar mutlak ve mutlak kandan beslenenlerdir. Hem milletimizin hem de bölge halklarının en temel insan hakkı elbette sağlanmalıdır. İtibarlı ve güvenli bir hayata ulaşması tüm bölgenin bir beklenti sayılmamalıdır. Artık adım atılmalıdır. Yeni yüzyıl yükseliş yüzyılı oldu. Aynı zamanda barış kardeşlik nişanesi kaderde kıvançta birlik olmalıyız. Bunun için Gazi Meclisimiz bu komisyonu kurdu ve günlerdir her kesimden insanları dinledik. En sonunda İmralı Adası'nda PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ı da dinledik. Peşin olarak şunu söyleyeyim; bu dinleme çok olumlu geçmiştir. Hiç negatif bir unsur yok içinde. İnşallah bu ülke tüm prangalardan kurtulacaktır ve önce bölgeye sonra da dünyaya hukuki nizamı dağıtacaktır diyorum."