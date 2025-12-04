Haber Merkezi Giriş Tarihi: İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız'dan Öcalan görüşmesi sonrası ilk yorum: Hukuki nizamı dağıtacaktır
İmralı'ya giden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinde yer alan isimlerden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun bugünkü toplantısında partisinin hazırladığı 116 sayfalık rapora ilişkin bilgi verdi. Yıldız, "Abdullah Öcalan'ı da dinledik. Peşin olarak şunu söyleyeyim; bu dinleme çok olumlu geçmiştir. Hiç negatif bir unsur yok içinde. İnşallah bu ülke tüm prangalardan kurtulacaktır ve önce bölgeye sonra da dünyaya hukuki nizamı dağıtacaktır diyorum" dedi.