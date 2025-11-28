  • İSTANBUL
İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, İmralı’da Öcalan ile yapılan görüşmeye dair oldukça çarpıcı iddialar ortaya attı.

#1
Foto - İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Tayyar’a göre Öcalan, DEM Partili isimlere sert çıkarken AK Parti ve MHP heyetine özel ilgi gösterdi. Görüşmede Suriye, PKK-YPG ilişkisi ve sürecin geleceğine dair kritik mesajların iletildiği öne sürüldü.

#2
Foto - İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Terörsüz Türkiye sürecinde geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyet İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. AK Parti, MHP ve DEM Partili isimlerden oluşan heyetin İmralı'daki görüşmesinde ne konuşulduğu merak edilirken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Tayyar, İmralı görüşmesine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

#3
Foto - İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İmralı heyeti, ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştı. DEM ayrıca Kandil ve YPG'ye mesajları iletti. MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü. Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı. Öcalan, AK Partili Yayman ve MHP'li Yıldız'a özel ilgi gösterirken, DEM'li Koçyiğit'e sekreter muamelesi yapmış, 'Yaz Gülistan' diyerek Kandil ve YPG'ye iletilmek üzere notlar aldırmış.

#4
Foto - İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Devlet Bey'e övgüler dizen Öcalan, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli'ye selam göndermiş. Öcalan, Cumhurbaşkanımızın 'temkinli' tutumuna birinci çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak vermiş, desteğinin tarihi nitelikte olduğunu ifade etmiş. Birinci çözüm sürecindeki başarısızlığı FETÖ'ye bağlayan Öcalan, şimdi böyle bir riskin bulunmadığını, ancak İsrail'in ortalığı karıştırdığını anlatmış.

#5
Foto - İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Öcalan, 'Suriye meselesini çözerim' demiş, Mazlum Abdi'nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, 'PKK'yı ikna etmek YPG'den daha zordu' demiş. Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, 'bundan sonra hızlanır' iddiasında bulunmuş. DEM'e 'beni anlamıyorlar' diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş. YPG'nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş. Türkiye'nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş. Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş.

#6
Foto - İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Sonuç. Öcalan'ın süreçteki rolünü etkin kılmak için PKK ve YPG lider kadrosuyla yüz yüze değil telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanması düşünülüyor. Yeni yıla girerken daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Buna mukabil, Öcalan'a sürecin başarısızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş. Özetle durum böyle. Sürecin en kritik dönemi yeni başlıyor."

