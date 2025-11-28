İmralı notları sızdı, Şamil Tayyar açıkladı! Öcalan’dan DEM’e fırça, Bahçeli’ye övgü

Öcalan, 'Suriye meselesini çözerim' demiş, Mazlum Abdi'nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, 'PKK'yı ikna etmek YPG'den daha zordu' demiş. Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, 'bundan sonra hızlanır' iddiasında bulunmuş. DEM'e 'beni anlamıyorlar' diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş. YPG'nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş. Türkiye'nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş. Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş.