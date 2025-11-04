  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
İlki İngiltere’ye kaçırılmıştı! Satala Antik Kenti'nde 150 yıl sonra ikinci büst bulundu

IHA Giriş Tarihi:
İlki İngiltere’ye kaçırılmıştı! Satala Antik Kenti'nde 150 yıl sonra ikinci büst bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Mısır Tanrıçası İsis'e ait olduğu belirlenen büst ortaya çıkarıldı. İsis büstü 1872'de British Museum'a kaçırılan Afrodit büstünün ardından Satala'da gün yüzüne çıkarılan ilk yasal büst olma özelliğini taşıyor.

#1
Foto - İlki İngiltere’ye kaçırılmıştı! Satala Antik Kenti'nde 150 yıl sonra ikinci büst bulundu

İlçeye bağlı Sadak Köyü sınırlarında yer alan ve Anadolu'da kazı çalışması yapılabilen tek leyjon kenti olan Satala Antik Kentinde kazı çalışmaları devam ediyor. Hem kastrum hem de nekropol alanında çalışmalarını sürdüren kazı ekibi bu yıl mezarlık alanında bilimsel açıdan büyük önem taşıyan bir buluntuya ulaştı. Yaklaşık 20 santimetre boyundaki İsis büstü, bir lejyon mezarlığında açığa çıkarıldı. İsis büstünün restorasyonun tamamlanmasının ardından Gümüşhane Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

#2
Foto - İlki İngiltere’ye kaçırılmıştı! Satala Antik Kenti'nde 150 yıl sonra ikinci büst bulundu

Normalde Yunan-Roma tanrılarına tapındıkları bilinen lejyon askerlerinin doğulu bir tanrıçaya tapınmalarına dair somut kanıtlardan birisi olması nedeniyle buluntu, arkeoloji dünyasında da ses getirdi. Satala Antik Kenti, 1872'de kaçak kazılarla çıkarılıp İngiltere'ye götürülen Afrodit büstüyle tanınıyordu. 2025 yılında ortaya çıkarılan İsis büstü ise 150 yıl sonra Satala'da yasal yollarla bulunan ilk büst oldu. Kazı başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Çakmur bu buluntunun hem lejyonerlerin inanç sisteminin çeşitliliğini göstermesi hem de Satala kazılarının gelecek yıllarda yeni keşiflere kapı aralayacağını göstermesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

#3
Foto - İlki İngiltere’ye kaçırılmıştı! Satala Antik Kenti'nde 150 yıl sonra ikinci büst bulundu

Bölgeden çıkarılan İsis büstünün hem bilimsel hem de kamuoyu tarafından oldukça dikkat çekici olduğunu belirten kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Çakmur, "Satala Antik Kenti'nde 2025 yılında hem kastrum alanında hem de nekropol alanında kazı çalışmaları yürütülüyor. Bu yılki nekropol, yani mezarlık alanındaki kazı çalışmalarında ekibi sürpriz bir buluntu karşıladı. Hem bilimsel hem de kamuoyu açısından oldukça dikkat çekici olan bu buluntu, Mısır Tanrıçası İsis'e ait bir büst oldu. Mısır panteonunun ana tanrıçalarından biri olan İsis'in büstü, bir lejyon mezarlığında açığa çıkarıldı. Normal şartlarda lejyon askerlerinin Yunan-Roma tanrılarına tapındıkları biliniyor ancak doğulu bir tanrıya tapınmaları Satala'da ilk kez gözlemlendi. Bu durum, Roma İmparatorluğu'nun genişleme döneminde lejyon askerlerinin artık sadece Romalı kökenlilerden değil, farklı bölgelerden paralı askerlerden de oluşmasıyla ilişkilendiriliyor. Kazı ekibi, 2025 yılı Ağustos ayında buluntuyu ortaya çıkardığında ilk olarak hangi tanrıya ait olabileceğini araştırdı. Bölgede Mitra tapınımına dair objeler bulunduğu için ilk olarak Mitra ihtimali üzerinde duruldu. Ancak ikonografik incelemeler sonucunda eserin Mısır tanrıçası İsis'e ait olduğu belirlendi. Bu keşif, yalnızca yerel düzeyde değil, uluslararası arkeoloji çevrelerinde de ses getirdi" dedi.

#4
Foto - İlki İngiltere’ye kaçırılmıştı! Satala Antik Kenti'nde 150 yıl sonra ikinci büst bulundu

Mısır Tanrıçası İsis'in büstünün 150 yıl aradan sonra bölgede yasal kazıyla çıkarılan ilk büst olma özelliği taşıdığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Çakmur, "Antik kaynaklarda lejyonerlerin doğulu tanrılara da tapındıklarına dair bilgiler bulunmakla birlikte, Satala'da bunun elle tutulur ilk kanıtı elde edilmiş oldu. İsis büstü, bu yönüyle bilimsel açıdan büyük önem taşıyor. Ayrıca tarihî olarak da ayrı bir anlam barındırıyor zira Satala, 1870'li yıllarda kaçak kazılarla çıkarılan ve bugün British Museum'da sergilenen Afrodit büstüyle tanınıyor. Bu yeni buluntu, 1872'den sonra yasal yollarla gün yüzüne çıkarılan ilk büst olma özelliğini taşıyor. Yüzyıllar sonra yeniden yasal kazılarla bir büstün bulunması, Satala'nın önemini bir kez daha ortaya koydu. Artık Satala'dan çıkan eserler Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergileniyor. Restorasyon süreci devam eden İsis büstü de tamamlandığında aynı müzede sergilenmeye hazır hale gelecek. Ayrıca kazı ekibi, bu buluntuya ilişkin bilimsel yayın hazırlıklarıyla eseri dünya çapında duyurmayı hedefliyor" diye konuştu.

#5
Foto - İlki İngiltere’ye kaçırılmıştı! Satala Antik Kenti'nde 150 yıl sonra ikinci büst bulundu

Restorasyon çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Çakmur, "Yaklaşık 20 santimetre yüksekliğinde olan büst, kaidesiyle birlikte çiçek kaliksinden yukarıya doğru yükselen bir forma sahip. İsis'in simgesi olan taht biçimli tacın bir kısmı kayıp olsa da restorasyon sürecinde tamamlanacak. Ayrıca İsis'in simgesi sayılan ‘İsis düğümü' detayı da büst üzerinde açıkça görülebiliyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm ayrıntılar bilimsel olarak değerlendirilecek. İsis büstü, Satala'nın binlerce yıllık tarihine ışık tutarken, lejyonerlerin inanç sistemlerindeki çeşitliliği ve doğulu tanrılara olan ilgilerini göstermesi açısından da son derece önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor. 1872'deki Afrodit büstünden yaklaşık 150 yıl sonra Satala'da yasal yollarla çıkarılan ikinci büst olması, kazıların gelecekte de yeni keşiflere kapı aralayacağının bir göstergesi olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezil görüntüler ne yazık ki Kâbe’den! Tepki üstüne tepki yağıyor
Gündem

Rezil görüntüler ne yazık ki Kâbe’den! Tepki üstüne tepki yağıyor

Kabe'de yaşanan bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere sert müdahalede bulunduğu anlar tepki çekti. Kısa sürede yayıl..
Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu
Gündem

Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

İslam’a göre bir erkeğin yabancı bir kadınla; bir kadının da baba, kardeş ve amcaları gibi mahremleri sayılan erkeklerin dışında diğer erkek..
Taciz olayını ortaya çıkarmıştı: Savcı kayboldu!
Dünya

Taciz olayını ortaya çıkarmıştı: Savcı kayboldu!

Filistinli tutsakların hapishanelerde tecavüze uğradıklarını ortaya çıkaran İsrail askeri başsavcısı bu sabah ortadan kayboldu. Polis her ye..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Türkiye’nin tanınmış ilahiyatçı yazarlarından Ali Rıza Demircan Hoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Dolma Bahçe Çalış..
Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
Dünya

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Meksika'nın Michoacan eyaletinde Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodriguez, uğradığı silahlı saldırı sonu..
CHP'li Meclis Üyesi fena madara oldu
Gündem

CHP'li Meclis Üyesi fena madara oldu

Beylikdüzü Belediye Meclisinde AK Parti ile CHP grubu arasında, her iki partinin üyelerinin belediye başkanlıkları dönemlerinde yapılan proj..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23