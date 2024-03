İlk sahur görev başında yapıldı

Kahvaltılık ürünler hazırlayan itfaiyeciler, ailelerinden uzakta ve görevi başında sahurlarını yaptı. İtfaiye çavuşu Mehmet Ali Çakır, her an görev için hazır beklediklerini ifade ederek, "Bizim işimiz 24 saat esasında olduğu için bu durumu yadırgamıyoruz. Çünkü bu işin her zaman yapılması gerekiyor. Bayram seyran fark etmeksizin herhangi bir vakada kurtarmak ya da yangın amaçlı olsun müdahale etmemiz gerektiği için görevimizin başındayız. Arkadaşlarımızla ilk sahurumuzu gerçekleştirdik. Ailemizle beraber olmadı ama olsun burada ikinci ailem olan mesai arkadaşlarımla beraber sahur yapmak nasip oldu. İnşallah bir dahaki senelerde kendi ailemizle denk gelir, onlarla da sahur yaparız." diye konuştu.