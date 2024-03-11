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Ramazan
9
İlk sahur görev başında yapıldı

2024-03-11 07:29:56
İlk sahur görev başında yapıldı

İzmir'de itfaiyeciler ve fırın çalışanları ilk sahuru görev başında yaptı.

#1
Foto - İlk sahur görev başında yapıldı

İzmir'de itfaiye personeli ve fırın çalışanları ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı.

#2
Foto - İlk sahur görev başında yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında gece vardiyasında görevli itfaiye personeli, sahur vaktinin yaklaşmasıyla yemekhanede bir araya geldi.

#3
Foto - İlk sahur görev başında yapıldı

Kahvaltılık ürünler hazırlayan itfaiyeciler, ailelerinden uzakta ve görevi başında sahurlarını yaptı. İtfaiye çavuşu Mehmet Ali Çakır, her an görev için hazır beklediklerini ifade ederek, "Bizim işimiz 24 saat esasında olduğu için bu durumu yadırgamıyoruz. Çünkü bu işin her zaman yapılması gerekiyor. Bayram seyran fark etmeksizin herhangi bir vakada kurtarmak ya da yangın amaçlı olsun müdahale etmemiz gerektiği için görevimizin başındayız. Arkadaşlarımızla ilk sahurumuzu gerçekleştirdik. Ailemizle beraber olmadı ama olsun burada ikinci ailem olan mesai arkadaşlarımla beraber sahur yapmak nasip oldu. İnşallah bir dahaki senelerde kendi ailemizle denk gelir, onlarla da sahur yaparız." diye konuştu.

#4
Foto - İlk sahur görev başında yapıldı

Öte yandan fırın çalışanları da sahurlarını mesaileri içerisinde yaparak oruçlarına niyetlendi.

#5
Foto - İlk sahur görev başında yapıldı

Fırın ustası Şükrü Acar, Çimentepe Mahallesi'ndeki taş fırında pişirdikleri simit, boyoz ve diğer unlu mamulleri çeşitleriyle yarım asırdır müşterilere hizmet verdiklerini belirtti.

#6
Foto - İlk sahur görev başında yapıldı

Ramazanda fırıncılığın zorlaştığı anlatan Acar, "Yaklaşık 230-300 derece arasında bir sıcaklıkta çalışıyoruz. Gece gelip öğlene kadar oruçlu bir şekilde çalışıyoruz. Allah İslam aleminin yardımcısı olsun." dedi

#7
Foto - İlk sahur görev başında yapıldı

Fırına gelen müşterilerden Serdar Tan da her yıl ramazan ayında sahur için gevrek ve boyoz aldıklarını, çocukların beğendiğini kaydetti.

#8
Foto - İlk sahur görev başında yapıldı

Ramazan geleneğini sürdüren davulcular da sokaklarda dolaşarak maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdı. Yarım asırdır ramazan davulculuğu yapan ve mesleği damadına da öğreten 66 yaşındaki Tuncay Taşdemir, "Ben 50 senedir bu işi yapıyorum. Şimdi de damadıma devrediyorum. Ben çalamıyorum artık. Berekete kavuştuk. Daha çok güzel günlerimiz olacak. Saati saatine, dakikası dakikasına yemeklerini yiyip, rahat edecek vatandaşlarımız. 'Davulcumuz geldi geçti' diyecekler." dedi.

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