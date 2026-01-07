İlk 10’da bir Türk lezzeti var: Konserve sebzelerinde en iyiler açıklandı

Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas’ın güncellediği “Dünyanın En İyi Konserve Sebzeleri” listesinde ilk 10’a Türkiye’den bir lezzet girerken, Güney Kore üç ürünle zirvede yer aldı. 1. ESCABECHE DE CEBOLLA (MEKSİKA): Escabeche de cebolla, Meksika’nın Yucatán bölgesine ait aromatik bir soğan turşusudur. Kırmızı soğanlar, kırmızı şarap sirkesiyle birlikte karabiber, kekik, kimyon ve sarımsakla marine edilir. Hazırlandıktan sonra en az dört saat soğukta bekletilerek tatların soğana iyice işlemesi sağlanır. Bu turşu, özellikle kimyon ve kekiğin baskın aromasıyla öne çıkar. Yucatán mutfağında deniz ürünleri ve ızgara etlerin yanında tamamlayıcı olarak sunulur. Aynı zamanda taco ve sandviçlerde kullanılarak yemeklere ekşi ve ferahlatıcı bir lezzet katar.