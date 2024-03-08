2024-03-08 14:58:00 İkramiyeler buhar oldu! Memur-Sen CHP’ye isyan etti
Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, “Dünyanın her yerinde Ana muhalefet emekçinin yanında olur, toplu Sözleşmelerde biz mücadele ederken hiç yanımızda göremedik sizi. Bu nasıl ana muhalefet” dedi. Memur-Sen Konfederasyonu tarafından, CHP’nin iptal talebiyle açılan dava ile Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından sendika üyesi memurlara ödenen ‘Toplu Sözleşme ikramiyesinin’ iptal edilmesi üzerine, CHP Genel Merkez Binası önünde eylem gerçekleştirildi.