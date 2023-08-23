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Yaşam
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İklim krizi büyüyor! O göl tamamen kurudu

2023-08-23 09:37:11
İklim krizi büyüyor! O göl tamamen kurudu

Bitlis'te bulunan Heybeli Gölü kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

#1
Foto - İklim krizi büyüyor! O göl tamamen kurudu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Heybeli (Norşin) Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

#2
Foto - İklim krizi büyüyor! O göl tamamen kurudu

Van Gölü'nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 0.6 kilometrekare genişliğe sahip Heybeli Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

#3
Foto - İklim krizi büyüyor! O göl tamamen kurudu

Bir zamanlar cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri olan Heybeli Gölü hayvanlar için otlanma alanı oldu.

#4
Foto - İklim krizi büyüyor! O göl tamamen kurudu

Heybeli köyü sakinlerinden Aydın Aydın, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, “Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak kuraklık hem hayvanları hem de bizleri perişan etti” dedi.

#5
Foto - İklim krizi büyüyor! O göl tamamen kurudu

Gürsel Malgaz isimli çocuk ise bir zamanlar yüzdükleri gölün tamamen kuruduğunu ve şimdi göl alanında hayvanlarını otlattığını söyledi.

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