YEDEK SU HAZNESİNE BAKILMALI Yedek su haznesinde mutlaka antifriz olması gerekiyor. Antifrizsiz araçların motorları bir süre sonra büyük masraflar açar. Antifriz motorun içinde korozyonu önler ve kışın da motor suyunun donmasını engeller. Bu sayede motorun su kanalları her zaman temiz kalır. Antifriz olmayan bir araçta ise her an su tesisatında sorunla karşılaşabilir ve büyük masraflar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte su haznesinde yağ benzeri karışımlar görüyorsanız otomobili almaktan vazgeçin. Yağ su karıştıran otomobiller büyük masraflara neden olur.