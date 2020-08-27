İkinci el araç alacaklar dikkat! Kazalı veya hasarlı araba nasıl anlaşılır?

Sıfır araba almaya maddi gücü yetmeyen vatandaşların gözdesi ikinci el araçlar oluyor. Kimi ekonomik açıdan daha uygun olduğu için, kimi eski klasik bir otomobil sahibi olmak amacıyla ikinci el otomobil piyasasını yakından takip ediyor. İkinci el kullanılmış bir araç satın alırken mekanik aksamın durumu, kilometre başına yakılan yakıt oranı, aracın kaç km yol yaptığı gibi birçok dikkat edilmesi gereken nokta bulunuyor. En önemlisi ise otomobilin kaza yapıp yapmamış olması. Peki kazalı veya hasarlı araç nasıl anlarız? Hasarlı aracı anlama yöntemleri nelerdir? Önemli birkaç noktayı inceleyerek, aracın kaza geçirip geçirmediğini farkedebilirsiniz. Öncelikle aracın şasesi numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz. İşin teknik kısmına gelecek olursak amortisör kullelerini inceleyin. Erğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç kaza geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zordur.