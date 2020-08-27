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Otomotiv
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İkinci el araç alacaklar dikkat! Kazalı veya hasarlı araba nasıl anlaşılır?

2020-08-27 08:10:20
İkinci el araç alacaklar dikkat! Kazalı veya hasarlı araba nasıl anlaşılır?

Sıfır araba almaya maddi gücü yetmeyen vatandaşların gözdesi ikinci el araçlar oluyor. Kimi ekonomik açıdan daha uygun olduğu için, kimi eski klasik bir otomobil sahibi olmak amacıyla ikinci el otomobil piyasasını yakından takip ediyor. İkinci el kullanılmış bir araç satın alırken mekanik aksamın durumu, kilometre başına yakılan yakıt oranı, aracın kaç km yol yaptığı gibi birçok dikkat edilmesi gereken nokta bulunuyor. En önemlisi ise otomobilin kaza yapıp yapmamış olması. Peki kazalı veya hasarlı araç nasıl anlarız? Hasarlı aracı anlama yöntemleri nelerdir? Önemli birkaç noktayı inceleyerek, aracın kaza geçirip geçirmediğini farkedebilirsiniz. Öncelikle aracın şasesi numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz. İşin teknik kısmına gelecek olursak amortisör kullelerini inceleyin. Erğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç kaza geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zordur.

#1
Foto - Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.

Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.

#2
Foto - Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.

Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.

#3
Foto - Aracın B sütunlarında da etiket yer alır. Eğer B sütununda bu etiketlerden göremezseniz, burada da işlem uygulandığı ihtimali aklınıza gelsin.

Aracın B sütunlarında da etiket yer alır. Eğer B sütununda bu etiketlerden göremezseniz, burada da işlem uygulandığı ihtimali aklınıza gelsin.

#4
Foto - Aracın takla atıp atmadığı ise tavanla yan tarafın birleştiği noktalardan anlaşılabilir. Tavanda bulunan çıtaları kaldırdığınızda puntolama izlerini görürsünüz.

Aracın takla atıp atmadığı ise tavanla yan tarafın birleştiği noktalardan anlaşılabilir. Tavanda bulunan çıtaları kaldırdığınızda puntolama izlerini görürsünüz.

#5
Foto - Bu izler fabrikada robotlar tarafından yapıldığından aralarındaki mesafeler eşit ve düzenlidir. Serviste atılan puntolar ise o kadar düzenli olmaz.

Bu izler fabrikada robotlar tarafından yapıldığından aralarındaki mesafeler eşit ve düzenlidir. Serviste atılan puntolar ise o kadar düzenli olmaz.

#6
Foto - Arkadan kaza geçiren aracı anlamak için de bagaj içindeki örtüyü kaldırıp metal bölüme bakın. Eğer bu metal parlaksa ya tamir görmüş ya da boyalıdır.

Arkadan kaza geçiren aracı anlamak için de bagaj içindeki örtüyü kaldırıp metal bölüme bakın. Eğer bu metal parlaksa ya tamir görmüş ya da boyalıdır.

#7
Foto - Yine önde de kaput altındaki parçalar da parlak olmamalıdır.

Yine önde de kaput altındaki parçalar da parlak olmamalıdır.

#8
Foto - Çünkü bu parçalar fabrikada daldırma usulü ile boyanır ve mattır. Kaportacılar ise püskürtme yöntemiyle boyar.

Çünkü bu parçalar fabrikada daldırma usulü ile boyanır ve mattır. Kaportacılar ise püskürtme yöntemiyle boyar.

#9
Foto - CEBİNİZDE MAGNET OLSUN - Bir diğer konu da macun ve boya... Buzdolabı magnetini aracın kaputu üzerinde gezdirin. Macunun olduğu yer magneti tutmayacaktır. Macun varsa tabiki o parçada boya da vardır.

CEBİNİZDE MAGNET OLSUN - Bir diğer konu da macun ve boya... Buzdolabı magnetini aracın kaputu üzerinde gezdirin. Macunun olduğu yer magneti tutmayacaktır. Macun varsa tabiki o parçada boya da vardır.

#10
Foto - Yine klasik bir yöntem olarak boya ölçüm cihazı kullanabilirsiniz.

Yine klasik bir yöntem olarak boya ölçüm cihazı kullanabilirsiniz.

#11
Foto - ŞASE NEDEN ÇOK ÖNEMLİ? Eğer şase eğrilmişse ciddi güvenlik ve sürüş sorunu yaşatabilir.

ŞASE NEDEN ÇOK ÖNEMLİ? Eğer şase eğrilmişse ciddi güvenlik ve sürüş sorunu yaşatabilir.

#12
Foto - Örneğin bir türlü rot balans tutmayan bir araç lastikleri içeriden veya dışarıdan dengesiz bir şekilde tüketir.

Örneğin bir türlü rot balans tutmayan bir araç lastikleri içeriden veya dışarıdan dengesiz bir şekilde tüketir.

#13
Foto - Ya da sürekli sağa ya da sola çeken bir ön düzen sürücüyü haddinden fazla yorar.

Ya da sürekli sağa ya da sola çeken bir ön düzen sürücüyü haddinden fazla yorar.

#14
Foto - Yine de en güvenli yöntem alınacak olan ikinci el otomobili iyi bir ekspertize göstermektir.

Yine de en güvenli yöntem alınacak olan ikinci el otomobili iyi bir ekspertize göstermektir.

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