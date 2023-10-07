2023-10-07 12:29:31 İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!
Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Araba fiyatlarında düşüş dalgası başladı. Firmalar birçok otomobilde kampanya başlattı. Sıfır otomobil kampanyaları ikinci el araba pazarına da etki etti. Fiyatlarda büyük kırılmalar gerçekleşti. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, araç satışlarıyla ilgili kapsayıcı bir ‘çatı’ yönetmelik için harekete geçti. Buna göre, ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti’ yönetmeliği yerine ‘Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti’ adıyla yeni bir yönetmelik üzerinde duruluyor. Kasım ayında yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle sadece ikinci el otomobil değil, motosiklet dahil tüm motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik koşullar net bir şekilde belirlenecek. ‘Al-satçı’lara ve tüketiciyi mağdur eden bayilere göz açtırılmayacak.