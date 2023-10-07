İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyeti ağırladı. Bolat, yaptığı açıklamada, “Oto piyasasında hem 2. el hem 0 km satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Hem 2. el satışlarında, hem de bayiler, artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında da kimi araç modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu tüketicilerimiz açısından çok iyi. Piyasaların düzelmesi için ve rasyonel, istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk” dedi.