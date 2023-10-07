  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk o ilimizdeki arsayı ne yapıp edip almak istiyor! Konuşulan rakam 'yok artık' dedirtecek

Amerika'nın en zenginleri belli oldu! Aralarında iki Türk isim de var! Bakın ne iş yapıyorlarmış

Evde üç tane yufkanız varsa sıcacık lahmacunlar yapabilirsiniz! Kokuyu alan kapıya dayanacak! İşte damak çatlatan lezzetin tarifi

İtalya'dan olay transfer iddiası! Büyük hazine buldu: Mauro Icardi ve Inter… Bakın ne çıktı!

Okan Buruk'tan 4 isim hakkında sürpriz karar! Antalyaspor maçında... Aman dikkat hamlesi...

Yol kenarında yetişiyor! İki damlası bile öldürmeye yetiyor! Görünce fellik fellik kaçın

Duyurdular! Şenol Güneş hakkında söylenenler karşısında ağzınız bir karış açık kalacak!

Elinde bozuk parası olanlar dikkat! Duyurdular! Artık servet değerinde

Jeep, macera tutkunları için daha çevre dostu yolculuklar sunuyor

İsmail Kartal 'takımdan git' dedi, şimdi yeni prens oldu! Herkes hayran kaldı
Ekonomi
23
İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

2023-10-07 12:29:31
İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Araba fiyatlarında düşüş dalgası başladı. Firmalar birçok otomobilde kampanya başlattı. Sıfır otomobil kampanyaları ikinci el araba pazarına da etki etti. Fiyatlarda büyük kırılmalar gerçekleşti. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, araç satışlarıyla ilgili kapsayıcı bir ‘çatı’ yönetmelik için harekete geçti. Buna göre, ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti’ yönetmeliği yerine ‘Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti’ adıyla yeni bir yönetmelik üzerinde duruluyor. Kasım ayında yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle sadece ikinci el otomobil değil, motosiklet dahil tüm motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik koşullar net bir şekilde belirlenecek. ‘Al-satçı’lara ve tüketiciyi mağdur eden bayilere göz açtırılmayacak.

#1
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Sıfır otomobil yatırım aracı olmaktan çıkınca bayiler gerçek müşterilerle baş başa kaldı. Aylar sonra elinde stok kalan markalar ekimde ‘kampanya’ kartını açtı. Öyle ki, bazı modellerde takas dahil 200 bin TL’yi aşan indirimler yapıldı. 9 ayda 857 bin 757 adet satışı yakalayan sektör, kalan üç ayda kampanyaların da etkisiyle ilk kez 1 milyon adetlik satışa ulaşmaya hatta geçmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Hürriyet'e göre; Otomotiv satışlarında piyasa bozucu hareketlerin önüne kalıcı şekilde geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı, “al-satçı” olarak bilinen satıcıların fiyatlara müdahale etmesine engel olmak ve sıfır araç satışında bazı bayiler tarafından başvurulan elden para isteme gibi yöntemlerin önüne geçmek üzere yeni bir “çatı” yönetmelik için düğmeye bastı.

#3
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Bu kapsamda, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” yönetmeliğinin “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” gibi bir isimle hem sıfır hem de ikinci el araç sektörünün tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Yeni yönetmelikle sadece sıfır ve ikinci el otomobil değil, motosiklet dahil tüm motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik koşulların net bir şekilde belirlenmesi hedefleniyor. Böylece, önümüzdeki dönemlerde piyasa bozucu hareketlerin yaşanmasının önüne geçilecek.

#4
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

GÖZLER KASIM AYINDA Edindiğimiz bilgilere göre, yeni yönetmeliğe ilişkin bazı detaylar geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın motorlu araç satıcıları temsilcilerini ağırladığı toplantıda gündeme geldi. Sektör temsilcileri, araç satışında tüketiciyi mağdur eden sürecin tekrar yaşanmamasıyla ilgili kalıcı tedbirlerin alınmasına yönelik isteklerini dile getirdi.

#5
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Bolat da ikinci el araç ticaretinde “al-satçı” olarak tabir edilen şirket veya şahısların piyasaya tekrar müdahale etmemeleriyle alakalı yeni bir yönetmelik hazırlığında olduklarını kaydetti. Sektör yetkilileri ise sadece ikinci el satışında değil tüm kara taşıtlarını içine alacak kapsayıcı bir yönetmelikle ilgili önerilerini paylaştı. Bu doğrultuda, sektör yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı arasında görüşmeler ekim ayında devam edecek. Yeni yönetmeliğin ise kasım ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

#6
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Bugüne kadar “İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti” yönetmeliği çatısında piyasanın dengesini bozan kişi ve şirketlere karşı birçok düzenleme yapıldı. İlan sitelerine sıfır fiyatının üzerinde ikinci el araç konulmasının engellenmesi, 6 ay ve 6 bin km sınırı, al-sat’çılara getirilen yaptırımlar bunlardan bir kaçıydı. Planlanan yeni yönetmelikte hem bugüne kadar getirilen düzenlemeler yer alacak hem de sistemdeki açıklar giderilerek motorlu kara taşıtlarının ticaretine yönelik tüm esaslar belirlenecek. Bu kapsamda, yeni yönetmelikte yer alması beklenen bazı düzenlemeler şu şekilde:

#7
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

-Şahısların senede en fazla 3 adet araç devir hakkı bulunuyor. Bu kapsamda, şahısların ilan sitelerine dördüncü aracı koymasının önüne geçilecek. Şahıslar sadece birinci derecede akrabalarının ilanlarını girebilecek.

#8
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Düzenleme ilan sitelerine kimlik doğrulamasını zorunlu kılıyor. Gerek şirketler gerekse de şahıslar kimlik doğrulaması olmadan sitelere ilan koyamayacak. Şahısların ilan sınırı da buradan takip edilecek.

#9
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

- Sıfır araç satışında geçtiğimiz dönemde bazı bayiler tarafından başvurulan elden para alma, zorla aksesuar satışı gibi yöntemlere caydırıcı yaptırımlar uygulanacak.

#10
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve TCMB’nin faiz kararları neticesinde sıfır otomobil hızlı bir şekilde alınıp satılan yatırım aracı olmaktan çıkmıştı. ‘Al-satçı’ olarak bilinen kişilerin otomotiv piyasasından çekilmesiyle birlikte bayiler bir yılı aşkın süreden sonra ‘gerçek’ müşterilerle baş başa kaldı. Hal böyle olunca markaların elindeki araç stokları artmaya başladı.

#11
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Yıl sonuna kadar satışlarda vites küçültmek istemeyen markalar ekim ayı itibarıyla kampanyalarını hızlandırdı. Bazı modellerde nakit alımlarda 125 bin TL’yi bulan indirimler yapılırken, bazı modellerde ise takas dahil destekler 200 bin TL’yi aştı. Kampanyalar arasında BDDK’nın kredi kullanım koşulları çerçevesinde yüzde 0 ila yüzde 2 arasında değişen kredi seçenekleri de bulunuyor.

#12
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Her ay satış rekorları kıran otomotiv pazarında aslında son çeyrekte önemli oranda yavaşlama bekleniyordu. Çünkü artan kur, enflasyon ve tüm modellerin artık yüzde 80’lik ÖTV dilimine girmesiyle en ucuz otomobilin fiyatı 725 bin TL’ye (Hyundai i10) ulaşmıştı. Üstelik aylık faizlerin yüzde 4’lere çıkması ve BDDK’nın kullanım limitlerini güncellememesi nedeniyle kredili araç satışları da neredeyse durdu. Buna rağmen yıllardır alımlarını erteleyen vatandaşların etkisiyle satışlar devam etti. Yapılan kampanyaların da desteğiyle aylık satışların 80-90 bin adet bandında devam etmesi ve toplam satışların 1 milyon adedi geçerek tarihi rekor kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında son rekor 983 bin 723 adetle 2016 yılında kırılmıştı.

#13
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyeti ağırladı. Bolat, yaptığı açıklamada, “Oto piyasasında hem 2. el hem 0 km satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Hem 2. el satışlarında, hem de bayiler, artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında da kimi araç modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu tüketicilerimiz açısından çok iyi. Piyasaların düzelmesi için ve rasyonel, istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk” dedi.

#14
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

* HYUNDAI markası iddialı SUV modeli Tucson’da ekim ayında sınırlı sayıda otomobil için indirim sağladı. Bu kapsamda, ekim ayında 1 milyon 500 bin TL’lere ulaşan modelin (1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort) fiyatı neredeyse haziran ayı fiyatlarına geri döndü. Marka sınırlı sayıda Tucson’u 1 milyon 370 bin TL’den satmaya başladı.

#15
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

* KIA ekim ayında Sportage, XCeed, Ceed, Ceed SW, Picanto, Stonic ve Cerato modellerinde kampanya yaptı. 12 ay vade avantajı sağlayan Kia ayrıca amiral gemisi modeli Sportage’da 100 bin TL takas indirimi sunduğunu da açıkladı. Marka, Stonic’de 100 bin TL’ye varan indirim sunarken Picanto’da 10 bin TL, Cerato’da 20 bin TL, Ceed ailesinde 30 bin TL, Yılın Otomobili seçilen EV 6’da 50 bin TL ve Sorento’da 100 bin TL indirim yapıyor.

#16
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

* MG ekim ayı boyunca HS modelinin hem Comfort hem Luxury versiyonlarında 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0.49 faizli kredi imkânı ve 100 bin TL takas desteğini aynı anda sunuyor. Tavsiye edilen takas destekli MG HS fiyatları, Comfort donanımıyla 1 milyon 269 bin TL, Luxury donanımıyla 1 milyon 399 bin TL’lik fiyat etiketine sahip.

#17
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

* NISSAN ekim ayında Qashqai, X-Trail ve Juke modellerinde 50 bin TL ila 125 bin TL arasında değişen fiyat desteği verdiğini duyurdu. Örneğin, Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonunda ekim ayına özel 125 bin TL fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkânını bir arada sunuluyor. X-Trail’de de 125 bin TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50 bin TL fiyat desteği ile 450 bin TL 15 ay yüzde 1.99 faiz taksitli ticari kredi imkânı birlikte veriliyor.

#18
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

OPEL Grandland modelinin Ultimate donanımlı versiyonunda

#19
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

100 bin TL takas desteği dahil, 225 bin 900 TL’ye varan fiyat avantajları sağlıyor.

#20
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Böylece modelde fiyat indirimi 200 bin TL’yi aşıyor.

#21
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

Benzinli ve otomatik şanzımanlı Opel Astra modellerinde ise, nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 TL’ye kadar fiyat avantajları sunuluyor.

#22
Foto - İkinci el arabalarda şok gelişme! O tarihte… Sıfır ve ikinci el araba satışında yeni dönem!

* RENAULT ekim ayında SUV ailesinde 100 bin TL’ye varan takas desteği veya 12 ay yüzde 1.69 oranında faiz fırsatı sunduğunu duyurdu.

İran onayladı, müjdeyi verdi: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak
Dünya

İran onayladı, müjdeyi verdi: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak

Azerbaycan, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu hattının yapımı hususunda Tahran yönetimiyle anlaştı.
Diyarbakır merkezli operasyon! İdam edin bunları
Gündem

Diyarbakır merkezli operasyon! İdam edin bunları

Diyarbakır merkezli 3 ilde 7 aylık çalışma sonrası 99 şüpheliye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 59 şüphelinden ..
Araç ticaretine ‘çatı’ yönetmelik
Otomotiv

Araç ticaretine ‘çatı’ yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, araç satışlarıyla ilgili kapsayıcı bir ‘çatı’ yönetmelik için harekete geçti. Buna göre, ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlar..
Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verildi! Rusların resmi özür beklentisi var
Dünya

Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verildi! Rusların resmi özür beklentisi var

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) nota verdi...
Aksa tufanı ses getirdi! İsrailliler ülkeyi terk etmeye başladı
Gündem

Aksa tufanı ses getirdi! İsrailliler ülkeyi terk etmeye başladı

Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattıklarını ve ilk 20 dakikada Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini açıkladı. Hamas'ın İsrail'e..
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığına..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23