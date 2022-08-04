2022-08-04 10:16:08 İkinci el araba ve fiyatlar ile ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 50 düştü, 15 Ağustos'tan itibaren...
İkinci el otomobillerle ilgili son dakika açıklaması geldi! Yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandı. Mayıs ve haziran aylarında bayilere akın eden vatandaşlar talep yoğunluğuna neden olmuştu. Bayram döneminde çoğu vatandaş araç ihtiyacını karşıladı. Şimdilerde ise ikinci el otomobil satışları durgun seyrediyor. Satışlarda yüzde 50'ye yakın düşüş gözlemleniyor. Piyasaların tatil dönüşünde normale döneceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi Fahrettin Batı, herkesin sıfır veya ikinci el araç ihtiyacı olacağını belirtti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ÖTV'deki düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında olumlu etki yaptı. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. İşte araç piyasasında son gelişmeler...