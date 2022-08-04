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Otomotiv
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İkinci el araba ve fiyatlar ile ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 50 düştü, 15 Ağustos'tan itibaren...

2022-08-04 10:16:08
İkinci el araba ve fiyatlar ile ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 50 düştü, 15 Ağustos'tan itibaren...

İkinci el otomobillerle ilgili son dakika açıklaması geldi! Yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandı. Mayıs ve haziran aylarında bayilere akın eden vatandaşlar talep yoğunluğuna neden olmuştu. Bayram döneminde çoğu vatandaş araç ihtiyacını karşıladı. Şimdilerde ise ikinci el otomobil satışları durgun seyrediyor. Satışlarda yüzde 50'ye yakın düşüş gözlemleniyor. Piyasaların tatil dönüşünde normale döneceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi Fahrettin Batı, herkesin sıfır veya ikinci el araç ihtiyacı olacağını belirtti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ÖTV'deki düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında olumlu etki yaptı. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. İşte araç piyasasında son gelişmeler...

#1
Foto - Otomobil ihtiyaçlarını ilkbahar aylarında alarak karşılayan bazı vatandaşlar, yazın gelmesiyle birlikte tatil bölgelerine ve memleketlerine gitti. İkinci el otomotiv sektöründe bu nedenle bir sakinlik yaşanıyor. İkinci el araç satışında yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı,

Otomobil ihtiyaçlarını ilkbahar aylarında alarak karşılayan bazı vatandaşlar, yazın gelmesiyle birlikte tatil bölgelerine ve memleketlerine gitti. İkinci el otomotiv sektöründe bu nedenle bir sakinlik yaşanıyor. İkinci el araç satışında yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, "İkinci el otomotiv sektörü son geçtiğimiz 1 aya kadar iyiydi. Bayram tatilinin girmesi ve tatil nedeniyle herkes araç ihtiyacını mayıs ve haziran ayında çözerek tatile ya da memleketlerine döndü.

#2
Foto - Satışlarımızda yüzde 40-50 arasında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar araç satışı açısından normale dönecektir. İnsanlar tatilden döndüğünde okulların açılması sürecinde herkesin sıfır ya da ikinci el araç ihtiyacı olacak. Bundan dolayı piyasanın 15 Ağustos’tan itibaren normale döneceğini düşünüyoruz. Şu anki darlığı aşacağız diye düşünüyorum” dedi.

Satışlarımızda yüzde 40-50 arasında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar araç satışı açısından normale dönecektir. İnsanlar tatilden döndüğünde okulların açılması sürecinde herkesin sıfır ya da ikinci el araç ihtiyacı olacak. Bundan dolayı piyasanın 15 Ağustos’tan itibaren normale döneceğini düşünüyoruz. Şu anki darlığı aşacağız diye düşünüyorum” dedi.

#3
Foto - ‘ÇOK ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ’ Önümüzdeki süreçte fazla fiyat artışı oluşmayacağını ifade eden Batı,

‘ÇOK ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ’ Önümüzdeki süreçte fazla fiyat artışı oluşmayacağını ifade eden Batı, "Şu anda satışlar stabil hale geldi. Ayın 2-3'ü itibarıyla otomobil fiyatlarında yüzde 3- 5 arasında sıfır araçlarda artış oldu. Bu ikinci ele yansımayacak. İkinci el piyasasında bir miktar köpük oluşmuştu ve o köpüğü dengeleyecek ikinci el piyasası. Çok artış asla öngörmüyoruz” diye konuştu.

#4
Foto - BAYİLERE YETERLİ ARAÇ GELMİYOR’ Otomobil bayilerine fazla araç gelmediğini belirten Batı, “Bunun sebebi herkesin bildiği gibi birkaç yıldır süren çip krizi ve kablo krizinden kaynaklı. Bir bayi yaklaşık 1 ayda yüz araç satacak kapasitesi varsa maksimum 20-25 araç arası geliyor ve bunu herkese yetiştiremiyorlar. Bu kısıtlama biraz daha devam edecek.

BAYİLERE YETERLİ ARAÇ GELMİYOR’ Otomobil bayilerine fazla araç gelmediğini belirten Batı, “Bunun sebebi herkesin bildiği gibi birkaç yıldır süren çip krizi ve kablo krizinden kaynaklı. Bir bayi yaklaşık 1 ayda yüz araç satacak kapasitesi varsa maksimum 20-25 araç arası geliyor ve bunu herkese yetiştiremiyorlar. Bu kısıtlama biraz daha devam edecek.

#5
Foto - Ama en önemlisi Çin ve Tayvan arasında olabilecek olası savaş pozisyonu her şeyin önüne geçti. Elektronik, otomobil ve çiple ilgili kullanılan her malzeme için çünkü dünyada üretilen çipin 3'te 2'den fazlası Tayvan'da üretiliyor. Orada olacak askeri hareket ya da başka bir şey dünyadaki elektronik, araçlar, uçakları da dahil edilebilir, TV, laptop aklınıza gelen her şeyde ciddi bir fiyat artış olabilir. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez ve olursa dünya için iyi olmaz ve bu sorun büyüyüp gider

Ama en önemlisi Çin ve Tayvan arasında olabilecek olası savaş pozisyonu her şeyin önüne geçti. Elektronik, otomobil ve çiple ilgili kullanılan her malzeme için çünkü dünyada üretilen çipin 3'te 2'den fazlası Tayvan'da üretiliyor. Orada olacak askeri hareket ya da başka bir şey dünyadaki elektronik, araçlar, uçakları da dahil edilebilir, TV, laptop aklınıza gelen her şeyde ciddi bir fiyat artış olabilir. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez ve olursa dünya için iyi olmaz ve bu sorun büyüyüp gider" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İKİNCİ EL PİYASASINDA FİYATLAR DÜŞTÜ Öte yandan ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. ÖTV'de düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi ikinci el otomobil piyasasında da olumlu etki yaptı.

İKİNCİ EL PİYASASINDA FİYATLAR DÜŞTÜ Öte yandan ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. ÖTV'de düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi ikinci el otomobil piyasasında da olumlu etki yaptı. "ÖTV'de düzenleme yapılacak" söylentisi sonrası fiyatlarda gözle görülür düşüş yaşandı. İnternetteki ilanlarda; 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi.

#7
Foto - VATANDAŞIN 3 BEKLENTİSİ VAR Fiyatlardaki düşüşün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yapılacak düzenlemenin tutması ve fırsatçıların önünün kesilmesi için bazı kısıtlamaların da beraberinde getirilmesini istiyor. Söz konusu beklentide 3 ana başlık öne çıkıyor:

VATANDAŞIN 3 BEKLENTİSİ VAR Fiyatlardaki düşüşün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yapılacak düzenlemenin tutması ve fırsatçıların önünün kesilmesi için bazı kısıtlamaların da beraberinde getirilmesini istiyor. Söz konusu beklentide 3 ana başlık öne çıkıyor:

#8
Foto - Otomobil bayileri ikinci el satışı yapmasın: Döviz kurunun hareketliliğini fırsata çeviren bazı bayiler, beklettiği otomobilleri kendi ikinci el şirketine satıp, plakayı taktıktan sonra yine piyasa fiyatının üstünde vitrine koyuyor. Bu da ikinci el araba fiyatlarının, “bulunamayan sıfırdan” pahalıya satılmasını beraberinde getiriyor.

Otomobil bayileri ikinci el satışı yapmasın: Döviz kurunun hareketliliğini fırsata çeviren bazı bayiler, beklettiği otomobilleri kendi ikinci el şirketine satıp, plakayı taktıktan sonra yine piyasa fiyatının üstünde vitrine koyuyor. Bu da ikinci el araba fiyatlarının, “bulunamayan sıfırdan” pahalıya satılmasını beraberinde getiriyor.

#9
Foto - Bayilerin galericilere sıfır km otomobil satışı yasaklansın: Mevcut durum, plakası takılmış ikinci el otomobilin bayideki liste fiyatından 80-100 bin lira daha pahalıya satılmasına ve fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. Tüketiciler, otomobil piyasasındaki fiyat şişkinliğinin önlenmesi için bunun mutlaka yapılması gerektiği görüşünde. Aksesuar dayatması vatandaşa ekstra maliyet çıkartıyor: Sıfır km araç almak isteyen vatandaşa, “otomobil dışında faturalandırılan” ve 30-40 bin lira farka neden olan aksesuar paketi dayatılmasın.

Bayilerin galericilere sıfır km otomobil satışı yasaklansın: Mevcut durum, plakası takılmış ikinci el otomobilin bayideki liste fiyatından 80-100 bin lira daha pahalıya satılmasına ve fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. Tüketiciler, otomobil piyasasındaki fiyat şişkinliğinin önlenmesi için bunun mutlaka yapılması gerektiği görüşünde. Aksesuar dayatması vatandaşa ekstra maliyet çıkartıyor: Sıfır km araç almak isteyen vatandaşa, “otomobil dışında faturalandırılan” ve 30-40 bin lira farka neden olan aksesuar paketi dayatılmasın.

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