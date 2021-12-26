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Hayat-Aktüel
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İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

2021-12-26 19:11:52
İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Ü.Y. yönetimindeki AP235VF yabancı plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Esenyaka köyü yakınlarında G.Y. (24) idaresindeki 60 ABT 653 plakalı otomobille çarpıştı.

Ü.Y. yönetimindeki AP235VF yabancı plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Esenyaka köyü yakınlarında G.Y. (24) idaresindeki 60 ABT 653 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada sürücülerden G.Y. ile aracında bulunan K.K. (13), S.Y. (17), G.Y. (45) ve Y.E.Y. (14) ile diğer araçtaki S.T. (73) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücülerden G.Y. ile aracında bulunan K.K. (13), S.Y. (17), G.Y. (45) ve Y.E.Y. (14) ile diğer araçtaki S.T. (73) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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