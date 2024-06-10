2024-06-10 12:59:09 İki kişinin yaşadığı o mahallede seçime hile karıştı!
Fatih-Sarıdemir’de yenilenen seçimlere hile karıştığı iddiası ortaya atıldı.
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Fatih-Sarıdemir’de yenilenen seçimlere hile karıştığı iddiası ortaya atıldı.
İstanbul Fatih’teki Sarıdemir’de yenilenen seçimlere hile karıştığı iddiası gündeme geldi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın iddiasına göre seçmen sayısı imam ve eşi dahil sekize düşen Sarıdemir’e dışarıdan 3 seçmenin kaydettirildi. Aday olan iki ismin de başka semtlerde ikamet ettiği öne sürüldü.
2 Haziran’da oy kullanan 11 seçmenden sekizinin aynı adreste oturuyor göründüğüne dikkati çeken Saymaz, Fatih Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Hakverdi’nin Sarıdemir’de aslında sadece iki kişinin yaşadığını söylediğini aktardı.
Öte yandan Sarıdemir’de yaşamadığı belirtilen iki adayın da ön girişi ile arka girişi farklı numaralara kaydedilen adreste ikamet ettiği görünüyor.
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