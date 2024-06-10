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Türkiye
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İki kişinin yaşadığı o mahallede seçime hile karıştı!

2024-06-10 12:59:09
İki kişinin yaşadığı o mahallede seçime hile karıştı!

Fatih-Sarıdemir’de yenilenen seçimlere hile karıştığı iddiası ortaya atıldı.

#1
Foto - İki kişinin yaşadığı o mahallede seçime hile karıştı!

İstanbul Fatih’teki Sarıdemir’de yenilenen seçimlere hile karıştığı iddiası gündeme geldi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın iddiasına göre seçmen sayısı imam ve eşi dahil sekize düşen Sarıdemir’e dışarıdan 3 seçmenin kaydettirildi. Aday olan iki ismin de başka semtlerde ikamet ettiği öne sürüldü.

#2
Foto - İki kişinin yaşadığı o mahallede seçime hile karıştı!

2 Haziran’da oy kullanan 11 seçmenden sekizinin aynı adreste oturuyor göründüğüne dikkati çeken Saymaz, Fatih Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Hakverdi’nin Sarıdemir’de aslında sadece iki kişinin yaşadığını söylediğini aktardı.

#3
Foto - İki kişinin yaşadığı o mahallede seçime hile karıştı!

Öte yandan Sarıdemir’de yaşamadığı belirtilen iki adayın da ön girişi ile arka girişi farklı numaralara kaydedilen adreste ikamet ettiği görünüyor.

#4
Foto - İki kişinin yaşadığı o mahallede seçime hile karıştı!

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