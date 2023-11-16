2023-11-16 12:57:06 Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın
Havaların soğumaya başlamasıyla ıhlamura olan ilgi arttı. Ihlamur mucizevi etkileri ile dikkat çekiyor. Ancak sağlık için tüketilen ıhlamur yanlış demlendiğinde zehre dönüşüyor. Neredeyse herkes ıhlamuru yanlış tüketiyor. Uzmanlar ıhlamur konusunda uyarıyor. C ve P vitamini, reçine ve enzimler bulunan ıhlamur her derde deva olurken yapılan yanışlar kötü sonuçlar doğurabiliyor.