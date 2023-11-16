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Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

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Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

2023-11-16 12:57:06
Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Havaların soğumaya başlamasıyla ıhlamura olan ilgi arttı. Ihlamur mucizevi etkileri ile dikkat çekiyor. Ancak sağlık için tüketilen ıhlamur yanlış demlendiğinde zehre dönüşüyor. Neredeyse herkes ıhlamuru yanlış tüketiyor. Uzmanlar ıhlamur konusunda uyarıyor. C ve P vitamini, reçine ve enzimler bulunan ıhlamur her derde deva olurken yapılan yanışlar kötü sonuçlar doğurabiliyor.

#1
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Ihlamur grip, nezle, kronik öksürük gibi şikayetlerin giderilmesi noktasında ilk akla gelen çözüm oluyor. Ancak yapılan bazı hatalar ıhlamurun mucizevi etkisini yok ediyor.

#2
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Ihlamurun mucizevi etkilerinden faydalanmak için, doğru teknikle demlemek gerekiyor. Bilinenin aksine, ıhlamuru uzun uzun kaynatmak içerisindeki tüm besin değerlerinin buharla uçmasına neden oluyor.

#3
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Kaynadıkça acılaşan ıhlamur yaprakları aynı zamanda tat olarak da lezzetini kaybediyor. Uzmanlar, ıhlamurun doğru şekilde demlendiğinde faydasının 15 kat arttığını belirtiyor. peki, ıhlamuru nasıl demlemek gerekiyor? İşte ıhlamurun besin değerlerinin kaybolmadığı demleme şekli;

#4
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Eğer ıhlamur çayınız, kırmızıya döndüyse neredeyse tüm besin değerlerini kaybetmiş demektir. Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur içerisinde bulundurduğu güçlü antioksidanlardan flavonoid nedeniyle daha çok kış aylarında görülen gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve nezle tedavisinde oldukça etkilidir.

#5
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Buharı burun tıkanıklığını açan ıhlamurun sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe karşı inanılmaz bir etki sunar. Soğuk algınlığının bir numaralı tedavi edicisi olarak görev alan ıhlamur aynı zamanda sinirleri yatıştırmakta ve uykuya geçişi kolaylaştırmada oldukça etkilidir.

#6
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

İdrar söktürücü olarak da sıklıkla tavsiye edilen ıhlamurun bu etkilerini gösterebilmesi için muhakkak doğru tekniklerle demlenmesi gerekir. Bu nokta da önemsiz gibi görülen ıhlamuru demleme aşaması sağlıklı olması açısından büyük bir önem teşkil ediyor.

#7
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan ıhlamurun faydasını artıran ip uçları asla göz ardı edilmemeli! İşte ıhlamuru doğru demleme yöntemi ve faydasını artıracak teknikler…

#8
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

IHLAMURUN ETKİSİNİ ARTIRAN YÖNTEMLER C vitamini deposu olan limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini de bir zırh gibi güçlendirir.

#9
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Ihlamura biraz tarçın atarsanız bu balgamı sökebilir bir avuç ıhlamuru 2 litre suya atarak yapabiliriz.Bir de havlıcan var bunu da atarsanız kış aylarında sizi daha mukavemetli içerden dirençli tutabilir. Bir tane zencefil atarsanız antibiyotik özelliği görülebilir.

#10
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

İçerisine ada çayı atarsanız boğazınıza iyi gelebilir ayrıca kuşburnu katarsanız C vitamini artabilir. Ayrıca içerine olmadıysa papatya atarsanız içerinizde bulunan zehri atabilir.

#11
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

ZERDEÇALLA BİRLİKTE TÜKETİLDİĞİNDE AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR Bir tane zerdeçal atarsanız ciğerleri grip hastalıkları en çok ciğerleri rahatsız ettiği için akciğerlere faydalı olabilir.

#12
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

BAL EKLENİNCE IHLAMURUN ŞİFASINI İKİYE KATLIYOR Ihlamur çayınız demlendikten sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyin. Soğuk kış günlerinde yakalandığınız grip, nezle ve soğuk algınlığı hastalıklarında ıhlamur balı sizi kısa sürede iyileştirecektir.

#13
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Kuru öksürüklerde ve balgamlı öksürüklerde tercih edeceğiniz ballı ıhlamur öksürüklerinizi kesecek ve boğazınızı da hızlı bir şekilde yumuşatacaktır. Korku ve stresi yok ettiği gibi vücut direncinizi de kış aylarında hastalıklara karşı güçlendirecektir.

#14
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

IHLAMURU KUŞBURNUYLA BİRLİKTE DEMLEYİN! ETKİSİ 20 KAT ARTIYOR Burun tıkanıklığına iyi gelen ve boğazları yumuşatan ıhlamur güzel kokusuyla da hoş bir aroma verir.Ihlamurun faydasını ve etkisini arttırmak amacıyla birçok farklı bitkilerle demleyebilirsiniz. Ancak şüphesiz ki ıhlamura en çok yakışan ve yararlarını kat kat ortaya çıkartan bir numaralı bitki kuşburnudur.

#15
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Kış çaylarının favorisi ıhlamur-kuşburnu hastalıklara karşı koruma sağlar.Ihlamur çayının içinde bulunan faydalı mineraller, kuşburnu ile birlikte terletici özellikleri ile solunum yolu problemlerinin iyileşmesine yardımcı olurKuşburnu ise içerdiği yüksek C vitamini ve antioksidan değerleriyle adeta mikroplarla savaşır.Bağışıklık sistemini destekleyici bir karışım olan ıhlamur-kuşburnu günde 1-2 bardak tüketilebilir.

#16
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

IHLAMUR ÇAYI NASIL HAZIRLANIR? "Ihlamur çayı nasıl hazırlanır?" diye sorarsanız kesinlikle kaynatma yöntemini önerilmiyor. Çünkü bu yöntem ıhlamurun polifenol içeriğinin azalmasına neden olur ve sağlığı koruyucu tüm etki kaybolur.

#17
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Bu nedenle ıhlamur çiçeklerini antioksidan kapasite için en optimal sıcaklık olan 80-90 derecedeki sıcak suda, 5-10 dakika demleyerek tüketilmesi öneriliyor. Demlediğiniz ıhlamurun içerisine damak zevkinize göre çubuk tarçın, karanfil, limon, bal gibi besinleri ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

#18
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir.

#19
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Ihlamur Hangi Hastalıklara İyi Gelir? Ihlamur, özellikle hastalık mevsimlerinde ve kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı, bronşit, öksürük ve grip gibi hastalık semptomlarını hafifletmeye yardım eder. Rahatlatıcı etkisi sayesinde stres ve kaygının azaltılmasında da etkilidir. Bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan ıhlamurun birçok hastalığa karşı faydası bulunur. Ihlamurun iyi geldiği hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

#20
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

• Migren (baş ağrıları) Uykusuzluk) Aşırı kanama) İdrar kaçırma) Romatizma) Öksürük) Bronşit)

#21
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Ihlamurun bilinmeyen faydaları Ihlamurun stresi ve endişeyi azaltabildiğini ve yüzyıllardır sakinleştirici olarak dünyanın birçok noktasında kullanıldığını gösterir. Ihlamur çayı ruh hali değişimlerini düzenlemeye yardımcı olur ve bazı durumlarda hormonal sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Sıcak bir kupa ıhlamur içenler hem bedeninde hem de zihninde genel bir rahatlama duygusu hissedebilir.

#22
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

İdrar söktürücüdür Eğer hazımsızlık kronik bir sorunsa, mide bulantısı, şişkinlik, kabızlık şikayetlerinde bir fincan ıhlamur çayı tahriş olmuş bir sindirim sistemini rahatlatmak için yardımcı olabilir. Ihlamur, antispazmodik kalitesinin mide kramplarını azaltmaya da yardımcı olabileceğini ve azalan iştahı artırabileceğini gösterir.

#23
Foto - Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

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