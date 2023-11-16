Ihlamuru zehre dönüştüren teknik! Tüm besin değerleri buhar olup uçuyor, geriye zararı kalıyor, sakın yapmayın

Ihlamurun bilinmeyen faydaları Ihlamurun stresi ve endişeyi azaltabildiğini ve yüzyıllardır sakinleştirici olarak dünyanın birçok noktasında kullanıldığını gösterir. Ihlamur çayı ruh hali değişimlerini düzenlemeye yardımcı olur ve bazı durumlarda hormonal sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Sıcak bir kupa ıhlamur içenler hem bedeninde hem de zihninde genel bir rahatlama duygusu hissedebilir.