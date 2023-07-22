İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de gerilim tırmandı. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kritik isimleri ile yaptığı darbe toplantısı ise ortalığı karıştırdı. Paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı. Bugün ise gizli toplantının ardından ilk kez Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği açıklandı. 'İhanet' olarak yorumlanan o toplantı sonrası yapılacak yüzleşmeyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı…