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İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

2023-07-22 11:37:21
İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de gerilim tırmandı. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kritik isimleri ile yaptığı darbe toplantısı ise ortalığı karıştırdı. Paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı. Bugün ise gizli toplantının ardından ilk kez Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği açıklandı. 'İhanet' olarak yorumlanan o toplantı sonrası yapılacak yüzleşmeyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı…

#1
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları tırmandı. 'Değişim şart' diyerek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına partideki güçlü isimleri de aldı. Koltuğunu korumak için Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelere rağmen parti içinden ve seçmenden gelen tepkileri bastıramadı. Seçim sonucunu başarı olarak yorumlaması, muhalif seçmeni iyice kızdırdı.

#2
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

Değişim tartışmaları sürerken gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı ise ortalığı karıştırdı.

#3
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

KENDİ SAFINA TOPLADI! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için ona en yakın isimleri kendi safına topladı. Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan'ın katıldığı toplantıda açık açık Kılıçdaroğlu'nu görevden alma planları yapıldı.

#4
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

KILIÇDAROĞLU PANİKTE! Toplantının 15 dakikalık görüntülerinin sızdırılması ile genel merkezde yeni bir kaos başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı olağanüstü topladı. Toplantı hakkında bilgi aldı… Ardından çıktığı canlı yayında "Bir daha olursa gereğini yaparım" diyerek tehditler yağdırdı.

#5
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

Gözler ise yarın yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısındaydı. Ancak bu toplantı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Bugün yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği açıklandı.

#6
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

Darbe toplantısı sonrası yapılacak ilk yüzleşmede, tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.

#7
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

DARBE TOPLANTISINA KATILANLAR DA ORADA! Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Özgür Özel ile İmamoğlu'nun çevrim içi toplantısına katılan diğer isimlerin de PM toplantısına katılması bekleniyor.

#8
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

#9
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

İMAMOĞLU İDDİASI! Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun başkanlara ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı iddia ediliyor. Parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu'nun seçimlerin hemen ardından başlattığı değişim çağrısını sürdüreceği ve herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı konuşuluyor.

#10
Foto - İhanet toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Brutus ile Jul Sezar bugün bir araya geliyor!

Ayrıca İmamoğlu'nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.

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