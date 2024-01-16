2024-01-16 20:06:09 İdlib kamplarında zorlu hayat
İdlib’de kış şartları kamplarda yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.
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İdlib’de kış şartları kamplarda yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde son günlerde yoğun sağanak nedeniyle ıslanan, su alan ve barınılmaz hale gelen kamp çadırlarında yaşayanların hayatı daha da zorlaştı.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır dereceye düştüğü bölgede sık sık yağmur yağıyor.
Çoğu bez olan ve su alan derme çatma çadırlarda barınmak neredeyse imkansız hale geliyor.
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