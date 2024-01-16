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Dünya
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İdlib kamplarında zorlu hayat

2024-01-16 20:06:09
İdlib kamplarında zorlu hayat

İdlib’de kış şartları kamplarda yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

#1
Foto - İdlib kamplarında zorlu hayat

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde son günlerde yoğun sağanak nedeniyle ıslanan, su alan ve barınılmaz hale gelen kamp çadırlarında yaşayanların hayatı daha da zorlaştı.

#2
Foto - İdlib kamplarında zorlu hayat

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır dereceye düştüğü bölgede sık sık yağmur yağıyor.

#3
Foto - İdlib kamplarında zorlu hayat

Çoğu bez olan ve su alan derme çatma çadırlarda barınmak neredeyse imkansız hale geliyor.

#4
Foto - İdlib kamplarında zorlu hayat

#5
Foto - İdlib kamplarında zorlu hayat

#6
Foto - İdlib kamplarında zorlu hayat

#7
Foto - İdlib kamplarında zorlu hayat

#8
Foto - İdlib kamplarında zorlu hayat

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