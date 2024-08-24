İçimizdeki duyarsızlara kapak olsun! Helal olsun sana El Ghazi... Yüreğine sağlık kardeşim!

Açıklamasında Mainz 05'e karşı açtığı davanın parayla alakalı olmadığını aktaran El Ghazi, Gazzeli çocuklar için hayatı biraz daha katlanılabilir hale getirmeye imkan verecek bu paranın kaynağı oldukları için Mainz 05 kulübüne teşekkür etti. Mainz 05'in kadro dışı bırakıp sonra sözleşmesini feshederek kendisini susturmaya çalıştığını belirten El Ghazi, "Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.