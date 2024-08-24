2024-08-24 12:52:05 İçimizdeki duyarsızlara kapak olsun! Helal olsun sana El Ghazi... Yüreğine sağlık kardeşim!
lmanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Mainz 05'in, Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, Alman kulübüne açtığı davadan kazandığı paranın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklar için yürütülecek projelere bağışlayacağını açıkladı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu El Ghazi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’e verdiği destek nedeniyle sözleşmesini haksız şekilde fesheden Mainz 05’ten kazandığı tazminatın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklara harcayacağını duyurdu.