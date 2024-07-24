2024-07-24 09:20:44 İçi para dolu çantayı şüpheliden kurtarıp sahibine teslim etti
İzmir'in Narlıdere ilçesinde otobüs durağında bir çanta bulup kurcalayan kişiden çantayı kurtaran ve sahibine ulaştıran motosiklet sürücüsü, sahibinin evine kadar emaneti teslim etti ve her anı kaydetti. 400 bin lira bulunan çantasını teslim alan vatandaş ise nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Mithatpaşa Caddesi İzmir Narlıdere İstihkam Birliği önünde meydana geldi. Motosikletiyle gezerek videolar çeken ve 'MotoKeyf' adlı sosyal medya hesabında paylaşan Caner isimli kullanıcı, caddede seyir halindeyken yolun karşısına geçen bir kişinin kendisine hareket çekmesi üzerine peşinden gitti. Daha sonra otobüs durağına yönelen kişinin burada bir çanta bulup kurcalaması üzerine motosikletinden inen sürücü, bulduğu çantayı kurcalayan şüpheli ile diyaloğa girdi. Çantanın kendisine ait olduğunu iddia eden şüpheli ise kısa süre sonra çantayı sürücünün üzerine atıp koşarak uzaklaştı.