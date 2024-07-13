İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında en küçük kızı Elif Ada Tatlıses ile annesi Ayşegül Yıldız da vardı. Tatlıses'in Harbiye konserindeki en dikkat çeken isim ise neredeyse kanlı bıçaklı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses oldu. İmparator İbrahim Tatlıses konserde yakın zamanda bir ameliyat geçireceğini açıkladı. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in zorlu ameliyat öncesi babasına destek olmak amaçlı konsere geldiği ve ikilinin barıştığı ortaya çıktı.