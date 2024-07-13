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İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

2024-07-13 10:01:12
İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Yaşadığı talihsiz olay sonrası sol kolu felç olan İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde ameliyata gireceğini söyleyerek helallik istedi. Sağlık durumu merak edilen Tatlıses ile ilgili oğlu İdo Tatlıses açıklamada bulundu.Tatlıses'in kızından ise olay yaratacak bir paylaşım geldi. Tüm bu olan bitenin ardından Tatlıses'i hastane ziyaret eden isimler de dikkat çekti.

#1
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine üzücü haber geldi. 14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Yaşadığı talihsiz olay sonrası sol kolu felç olan İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatına girdiği öğrenildi. Sahnede ameliyata gireceğini duyuran Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamayarak, helallik istedi.

#2
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

İmparator lakabıyla tanınan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses yıllardır sesiyle milyonlar tarafından dinlenmeye devam ediliyor. Yıllar önce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü.

#3
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Bu olay hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. İbrahim Tatlıses, 20 yıl sonra Harbiye'de bir konser verdi.

#4
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında en küçük kızı Elif Ada Tatlıses ile annesi Ayşegül Yıldız da vardı. Tatlıses'in Harbiye konserindeki en dikkat çeken isim ise neredeyse kanlı bıçaklı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses oldu. İmparator İbrahim Tatlıses konserde yakın zamanda bir ameliyat geçireceğini açıkladı. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in zorlu ameliyat öncesi babasına destek olmak amaçlı konsere geldiği ve ikilinin barıştığı ortaya çıktı.

#5
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

HELALLİK İSTEDİ Ünlü sanatçı, kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini duyurarak herkesten helallik istedi.

#6
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Seyircilerinin 'Helal olsun' demesinin ardından Tatlıses sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

#7
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

AMELİYATI SAATLERCE SÜRDÜ Dün (12 Temmuz Cuma) sabah saatlerinde ameliyata alınan Tatlıses'in sağlık durumu oldukça merak edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Tatlıses'in 2.5 saat süren ameliyatı başarılı geçti. 3-4 saat yoğun bakımda kalacağı söylenen türkücüyü çocukları yalnız bırakmadı. Yeni barıştığı Ahmet, İdo, Elif Ada ve Melek Zübeyde babalarını görmek için hastanede bekledi.

#8
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

"2 GÜNE TABURCU OLUR" Operasyonun ardından basın mensuplarına bilgi veren İdo Tatlıses, "Ameliyat başarılı geçti. Babam şu an müşahede altında tutuluyor. 2 güne taburcu olur" dedi.

#9
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

İLK SORDUĞU ŞEY AİLESİ Tatlıses'in doktoru, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin

#10
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

#11
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

"TAŞ GİBİ TAŞ" Tatlıses'i yakın arkadaşı Aydemir Akbaş, ünlü şarkıcıyı hastanede ziyaret etti. Akbaş, Tatlıses hakkında "Taş gibi taş" dedi.

#12
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Tatlıses'i eski eşi Derya Tuna da ziyaret etti.

#13
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Cansever de hastanede Tatlıses'i ziyaret eden isimlerdendi. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Cansever, Tatlıses'in durumunun iyi olduğunu belirterek, "Allah onu bize bağışlasın" ifadelerini kullandı.

#14
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

AHMET TATLI SAATLERCE BABASINI BEKLEDİ! Hastanede bekleyen isimler arasında İbrahim Tatlıses'in davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlı'nın da yer alması dikkat çekti. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak ise hastaneye uğramadı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Çıtak, babasıyla yaşadığı sorunu gizlemeyerek "Bugün kayıt, toplantı şarkı ve aranje günü" notuyla bir hikaye paylaştı.

#15
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

ÇITAK'TAN OLAY YARATAN PAYLAŞIM Geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtak'tan olay yaratan bir açıklama gelmişti. Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

#16
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

ABİSİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTI Konuşacağını söylemesine rağmen sessizliğe bürünen Dilan Çıtak Tatlıses'in babasının ameliyata gireceğini öğrenmesi üzerine sustuğu iddia edildi. Abisi İdo'yu sosyal medyada takip etmeyi bırakan Çıtak, magazincilerin konu hakkındaki sorularını "Hiç böyle bir şeye gerek yok" diyerek yanıtsız bırakmıştı.

#17
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Tüm bu gelişmeler sonrası İbrahim Tatlıses'in 14 Mart 2011'de başından vurulduğu gece neler olduğuna gelin tekrar bakalım...

#18
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

BAŞINDAN VURULMUŞTU İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda, asistanı Çakıcı da yaralanmıştı. Tatlıses bu saldırının ardından eski sağlığına tam anlamıyla kavuşamadı.

#19
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

#20
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az."

#21
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralandı. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulundu, suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalandı.

#22
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

İki hafta boyunca Acıbadem'de özel bir hastanede yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarıldı ve böylece hayati tehlikesi ortadan kalktı.

#23
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürüldü.

#24
Foto - İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?

Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu gerçekleşti.

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