2024-07-13 10:01:12 İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Helallik istemişti doktoru ne dedi?
14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Yaşadığı talihsiz olay sonrası sol kolu felç olan İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde ameliyata gireceğini söyleyerek helallik istedi. Sağlık durumu merak edilen Tatlıses ile ilgili oğlu İdo Tatlıses açıklamada bulundu.Tatlıses'in kızından ise olay yaratacak bir paylaşım geldi. Tüm bu olan bitenin ardından Tatlıses'i hastane ziyaret eden isimler de dikkat çekti.