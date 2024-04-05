2024-04-05 09:46:00 İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini verdi! Biiznillah anında şifa buluyorsunuz: 5 dakikada kolayca hazırlanıyor
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sağlıklı beslenme tavsiyeleriyle dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Son dönemde hemen hemen her yaşta görülen mide yanması hayatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çoğu kişi bu rahatsızlıklardan dolayı koli koli hap tüketiyor ancak İbrahim Saraçoğlu'nun gizli kür tarifi ile mide yanmasından anında kurtulacaksınız. Bu tarif mide yanmasını anında geçiriyor. 5 dakikada kolayca hazırlanıyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi kür tarifi...