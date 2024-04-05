  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan seçim sonrası flaş karar! O görevlere bakın kimler getirildi

İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini verdi! Biiznillah anında şifa buluyorsunuz: 5 dakikada kolayca hazırlanıyor

Acun çileden çıktı! Galatasaraylı isme öfke kustu! "Adi…"

Türk kargo devi iflas etti! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

THY önemli adımlar atıyor! 20 milyar dolarlık üretim

1.95 milyar dolar para yatırdılar! Türkiye'yi vurmak için saldırı helikopteri alıyorlar

Asla rakip olmak istemeyeceğiniz dünyanın en gaddar futbolcuları! Süper Lig'den tam 12 isim var

Oğlunun düğününü paylaştı başına gelmeyen kalmadı! Sosyal medya paylaşımı ev soydurttu

Güneş tutulması ne zaman 2024? Uluslararası basın takipte! Soruyorlar, Türkiye'den izlenecek mi? Sorusuna yanıt
Sağlık
4
İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini verdi! Biiznillah anında şifa buluyorsunuz: 5 dakikada kolayca hazırlanıyor

2024-04-05 09:46:00
İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini verdi! Biiznillah anında şifa buluyorsunuz: 5 dakikada kolayca hazırlanıyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sağlıklı beslenme tavsiyeleriyle dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Son dönemde hemen hemen her yaşta görülen mide yanması hayatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çoğu kişi bu rahatsızlıklardan dolayı koli koli hap tüketiyor ancak İbrahim Saraçoğlu'nun gizli kür tarifi ile mide yanmasından anında kurtulacaksınız. Bu tarif mide yanmasını anında geçiriyor. 5 dakikada kolayca hazırlanıyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi kür tarifi...

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini verdi! Biiznillah anında şifa buluyorsunuz: 5 dakikada kolayca hazırlanıyor

Ramazan ayı ile birlikte geceleri gıda tüketimi oldukça fazlalaştı. Fazla besin tüketimi ile belli başlı mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilmekte. Özellikle mide yanması en çok şikayet edilen durumlardan biri. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mide yanmasına yönelik gizli kür tarifini paylaştı. Mide yanmasını anında geçiriyor. Herkesin mutfağında bulunan bu malzemeler ile 5 dakikada karışımı hazırlayın. Mide yanması iftardan sonra herkeste sıklıkla görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Ne kadar hap içerseniz için bu ağrı büyük sorunlara neden olmakta. Peki mide yanması nasıl geçer? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, mide yanmasına havuç önermektedir. Havuç ile mide ağrılarından anında kurtulun.

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini verdi! Biiznillah anında şifa buluyorsunuz: 5 dakikada kolayca hazırlanıyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu iftardan sonra kendini gösteren mide yanmasına yönelik havuç tüketilmesini öneriyor. Havuç içeriğinde vitaminler sayesinde mideyi rahatlatır ve rahat bir nefes almanızı sağlar. Havuç tüketimi ile mide yanmalarından anında kurtulabilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu özellikle havucu sıkarak suyu ile tüketilmesini öneriyor. ￼Başta cilt ve saç sağlığı olmak üzere, sindirim sistemi ve kalp damar sağlığı için önemlidir. Kanseri önleyici özelliği vardır. Mesane, kolon ve meme kanserlerini engellediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İçerdiği protein kemik yapısı için çok önemlidir. Kemik sağlığının korunmasına ve kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini verdi! Biiznillah anında şifa buluyorsunuz: 5 dakikada kolayca hazırlanıyor

￼HAVUCUN FAYDALARI NELERDİR? • Havuç göz sağlığına oldukça iyi gelir. • Şeker hastalığı olanlar için besleyici bir sebzedir. • Lifli yapısı vardır, kan şekerinin hızlı yükselmesine engel olur. • Kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. • Bağırsak sağlığı için çok yararlıdır. • Cildi korur, parlaklık sağlar. • Saç sağlığını korur. • Kanserin yayılmasını engeller. • Kilo vermeye yardımcı olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti ve DEM Parti itiraz etti! Oylar yeniden sayıldı, sonuç değişti
Gündem

AK Parti ve DEM Parti itiraz etti! Oylar yeniden sayıldı, sonuç değişti

Bitlis-Güroymak'ta seçim sonuçlarına itiraz edildi, oylar tekrar sayıldı. Sayım sonucu AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı...
Makam odası buz kesti! CHP’li Başkandan giderayak skandal ifadeler
Gündem

Makam odası buz kesti! CHP’li Başkandan giderayak skandal ifadeler

Muğla’nın Datça ilçesinde ilk döneminde atama, ikinci döneminde ise seçilmiş başkan olarak görev yapan ve 31 Mart'taki seçimlerde aday olmay..
BAE kararı duyurdu: Gazze'ye binlerce ton yardım gönderildi... BAE'den 'Gazze' hamlesi!
Dünya

BAE kararı duyurdu: Gazze'ye binlerce ton yardım gönderildi... BAE'den 'Gazze' hamlesi!

BAE, Gazze halkını desteklemek amacıyla, BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan’ın talimatları doğrultusunda Cesur Şövalye 3 i..
Yeni banknotlar tedavüle verildi! Merkez Bankası açıkladı
Ekonomi

Yeni banknotlar tedavüle verildi! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini açıkladı.
Yeni model CHP’den memnun musunuz Kemalistler? DEM’i ürküten başkan partiden kovuldu!
Siyaset

Yeni model CHP’den memnun musunuz Kemalistler? DEM’i ürküten başkan partiden kovuldu!

CHP'nin Kandil'e ödediği diyetlere bir yenisi daha eklendi!.. Van’ın Saray ilçesinde seçimi kazanan DEM Parti adayı Davut Acar'ın "mazbatası..
İşte size pratik bir tarif: Enfes tarhana çorbası nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu
Kadın - Aile

İşte size pratik bir tarif: Enfes tarhana çorbası nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu

Türk mutfağının bu eşsiz lezzetini evinizde denemek ve sevdiklerinize sunmak istiyorsanız, işte size pratik bir tarif. Hem yapımı kolay hem ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23