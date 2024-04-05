İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini verdi! Biiznillah anında şifa buluyorsunuz: 5 dakikada kolayca hazırlanıyor

Ramazan ayı ile birlikte geceleri gıda tüketimi oldukça fazlalaştı. Fazla besin tüketimi ile belli başlı mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilmekte. Özellikle mide yanması en çok şikayet edilen durumlardan biri. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mide yanmasına yönelik gizli kür tarifini paylaştı. Mide yanmasını anında geçiriyor. Herkesin mutfağında bulunan bu malzemeler ile 5 dakikada karışımı hazırlayın. Mide yanması iftardan sonra herkeste sıklıkla görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Ne kadar hap içerseniz için bu ağrı büyük sorunlara neden olmakta. Peki mide yanması nasıl geçer? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, mide yanmasına havuç önermektedir. Havuç ile mide ağrılarından anında kurtulun.