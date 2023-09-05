2023-09-05 10:51:49 İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı! Yüzyıllar önce açıklamış! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor
İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce sırrını açıkladığı ve önemine dikkat çektiği o yiyecek için Prof. Dr. Canan Karatay da üstüne basa basa tavsiye etti. Bunu yiyenler kesinlikle hastalık yüzü görmüyor! Uzmanlar öve öve bitiremiyor… Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, yüzyıllardır hala hem tıp alanında hem de her insanın dikkatle söylediklerini uyguladığı biridir. Asırlar öncesinden insanlara birçok faydalı bilgiler bırakan İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı. O yiyeceği yiyenler resmen hastalık yüzü görmüyor. Uzmanlar da her fırsatta öneriyor.