  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
4
İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı! Yüzyıllar önce açıklamış! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

2023-09-05 10:51:49
İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı! Yüzyıllar önce açıklamış! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce sırrını açıkladığı ve önemine dikkat çektiği o yiyecek için Prof. Dr. Canan Karatay da üstüne basa basa tavsiye etti. Bunu yiyenler kesinlikle hastalık yüzü görmüyor! Uzmanlar öve öve bitiremiyor… Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, yüzyıllardır hala hem tıp alanında hem de her insanın dikkatle söylediklerini uyguladığı biridir. Asırlar öncesinden insanlara birçok faydalı bilgiler bırakan İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı. O yiyeceği yiyenler resmen hastalık yüzü görmüyor. Uzmanlar da her fırsatta öneriyor.

#1
Foto - İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı! Yüzyıllar önce açıklamış! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

Sağlıklı yaşama ilişkin yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, İbn-i Sina’nın izinden giderek onun yüzyıllar önce önerdiği besine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İbn-i Sina, bundan yüzyıllar önce kele ve paça çorbalarının çok kıymetli olduğunu, neredeyse her derde şifa olabileceklerini söylemiş. Kitaplarında, yazılarında bu çorbadan bahseden tıbbın babası her fırsatta içilmesini tavsiye etmiş. Karatay da her fırsatta kelle ve paça çorbalarının faydalarına değiniyor. Resmen bir şifa kaynağı olduğunu, bunu sık sık tüketenlerin zımba gibi olacağını ifade ediyor. Öte yandan Karatay, yaptığı bir açıklamada bu çorbanın korona başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini açıklamıştı.

#2
Foto - İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı! Yüzyıllar önce açıklamış! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

Karatay, bir süre önce kelle paça çorbasına ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız grip ve Alzheimer olmazsınız çocuklar aksırmaz öksürmez” demişti. Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina, tıp alanında yaptıkları ile günümüzde hala anılan isimlerden biridir. Yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen ondan kalan bilgilere hala çok kıymet verilmektedir. İbn-i Sina, "El-Kanun fi't-Tıb" (Tıbbın Kanunu) isimli kitabında paça çorbasının faydalarından şöyle söz etmektedir:

#3
Foto - İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı! Yüzyıllar önce açıklamış! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

“Öksürüğe iyi gelir, iyi bir kimusa (yemeklerin mide özsuyuyla karıştıktan sonra aldığı durum.) dönüşür ve bağırsakları yumuşatır.” Paça çorbasının içeriğinde bulunan kolajen, magnezyum ve kalsiyum, kemik kırılmaları sonucunda tedavi için çok önemlidir. Dolayısıyla herhangi bir kırık, çatlak ya da çıkık durumunda hemen kelle paça çorbasına başvurulur. Çocuklarda kemik gelişimini desteklerken, içerisindeki kolajen sayesinde cildin genç görünmesine yardımcı olur. Ayrıca antioksidan etkisi sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı direnci artırır. Kanserle de savaşan kelle paça, sindirim sistemini koruyarak bağırsaklara iyi gelmektedir. İçinde bulunan proteinler sayesinde diş eti hastalıklarına karşı önlem almaya yardımcı olur. Öte yandan saç ve tırnakların uzamasına da destek verir.

Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti
Siyaset

Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti

Rusya lideri Putin’in Soçi’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gürcü mutfağının vazgeçilmezlerinden ‘harço’ çorbası, barbunya ve ‘kuş sütü..
Suriye’den küstah ‘Türkiye’ çıkışı: Barış için tek yol var
Dünya

Suriye’den küstah ‘Türkiye’ çıkışı: Barış için tek yol var

Şam hattından Türkiye ile ilgili küstah bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ülkesindeki PKK unsurlarını görmezden gel..
Suudi parasında iflas mı, tsunami mi? Analistlerinden 'yepyeni bir dünya' analizi gündeme düştü! Altın çağ
Ekonomi

Suudi parasında iflas mı, tsunami mi? Analistlerinden 'yepyeni bir dünya' analizi gündeme düştü! Altın çağ

Küresel ekonomik kriz dünyada etkisini gosteriyor. Finans Analisti ve uzman isimler ons altının, doların son durumu hakkında değil bu kez Su..
ECCAS'tan Gabon'a ağır darbe
Dünya

ECCAS'tan Gabon'a ağır darbe

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Gabon'un üyeliğini, anayasal düzene dönene kadar askıya aldığını ilan etti.
Nijerya'da 12 petrol tesis imha edildi! Kaçak petrolü ülke rezervlerini etkiledi! Bölgede operasyon başladı
Dünya

Nijerya'da 12 petrol tesis imha edildi! Kaçak petrolü ülke rezervlerini etkiledi! Bölgede operasyon başladı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, ham petrolün yasa dışı rafine edilmesi için kullanılan 12 tesis i..
ABD'li dağcı mide kanaması geçirdi: 3 gündür bin 200 metrede tedavi oluyor
Gündem

ABD'li dağcı mide kanaması geçirdi: 3 gündür bin 200 metrede tedavi oluyor

Mide kanaması geçiren ABD'li dağcı bin 200 metre derinlikte 3 gündür iyileşmeyi bekliyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23