İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı! Yüzyıllar önce açıklamış! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

Sağlıklı yaşama ilişkin yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, İbn-i Sina’nın izinden giderek onun yüzyıllar önce önerdiği besine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İbn-i Sina, bundan yüzyıllar önce kele ve paça çorbalarının çok kıymetli olduğunu, neredeyse her derde şifa olabileceklerini söylemiş. Kitaplarında, yazılarında bu çorbadan bahseden tıbbın babası her fırsatta içilmesini tavsiye etmiş. Karatay da her fırsatta kelle ve paça çorbalarının faydalarına değiniyor. Resmen bir şifa kaynağı olduğunu, bunu sık sık tüketenlerin zımba gibi olacağını ifade ediyor. Öte yandan Karatay, yaptığı bir açıklamada bu çorbanın korona başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini açıklamıştı.