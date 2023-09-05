İbn-i Sina’nın yeni bir sırrı daha ortaya çıktı! Yüzyıllar önce açıklamış! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

Karatay, bir süre önce kelle paça çorbasına ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız grip ve Alzheimer olmazsınız çocuklar aksırmaz öksürmez” demişti. Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina, tıp alanında yaptıkları ile günümüzde hala anılan isimlerden biridir. Yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen ondan kalan bilgilere hala çok kıymet verilmektedir. İbn-i Sina, "El-Kanun fi't-Tıb" (Tıbbın Kanunu) isimli kitabında paça çorbasının faydalarından şöyle söz etmektedir: