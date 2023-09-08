İBB'nin ilgisizliği yüzünden Yıldız Korusu can çekişiyor! Elektrik yok mermerler kırık

ÇOCUK OYUN ALANLARI DEFORME HALDE Parkın çocuk oyun alanları da ilgisizlikten nasibini almış durumda. Yıpranan ve deforme olan alanlar çakıl taşlarıyla doldurulurken, durum hem parkta oynayan küçük çocuklar için de tehlike düşme ve kum le taş yutma gibi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Ayrıca parktaki mermerlerin de kırık olduğu, yürürken yerlerinden oynadığı ve birçok vatandaşın düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.