2023-09-08 07:51:21 İBB'nin ilgisizliği yüzünden Yıldız Korusu can çekişiyor! Elektrik yok mermerler kırık
İBB yönetimi, Yıldız Korusu'nu adeta kaderine terk etti. Girişte araç başı 60 TL otopark ücreti alan İBB yönetimi, parkta yer alan Malta Köşkü ve Çadır Köşkü restorasyon nedeniyle 1 yıldır kapalı tutuluyor. Vatandaşların giremediği köşkler haricinde yönetim, parkın tuvaletlerine ve mescidine elektrik akışını durdurdu. Çocuk parklarındaki yıpranan yerler çakıl taşlarıyla doldurulurken, parkta bulunan mermerlerin de kırık olduğu görüldü.