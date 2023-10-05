Hyundai Assan’dan geleceğin teknisyenlerine destek

Sangsu Kim, “Hyundai Assan, 25 yılı aşkın süredir Türkiye'de binlerce kişiye istihdam olanağı sağlayarak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ediyor. Hyundai olarak, her yıl lise ve üniversite öğrencilerine burs sağlıyor, eğitim araç ve gereçlerini bağışlıyoruz. Mükemmel bir insan kaynağı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca, Malatya bölgesinde anaokul ve ilköğretim okullarının kurulmasına destek olmak için Eğitim Vakfı ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile Kore arasındaki dostane ilişkinin bir parçası ve aynı zamanda bizler için büyük bir mutluluk kaynağı olan bu modern teknoloji eğitim merkezinin tüm öğrencilere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Hyundai Assan, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesindeki teknik okullara ve eğitime destek olarak katkıda bulunmaya devam edecek.