Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yetmedi acımasızca böyle darbetti!

Olay sonrası kaçan baba-oğul, olayda kullandıkları tabanca ile saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Baba-oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep İnan ifadesinde, "3 yıl önce Hüseyin Çekçen ile kavga ettik. Beni dövdü. Ağabeyim de kendisini darbetti. Bunu kabullenemeyen Çekçen, ardından ağabeyimi silahla yaraladı. O günden sonra görüşmedik. Olaydan önce mahallemize gelip küfürlü konuşarak, 'Recep'i de vuracağım' demiş. Olay günü para çekmek için bankaya giden babam, yolda karşılaşıp 'artistlik yapma' diyerek iki yumruk atmış. O da babamı ittirmiş. Babam, eve gelip bu olayı bana anlattı. Ben de dedemden kalan tabancayı alarak babam ile terminale gittim. Kendisini minibüste gördük. Korkutmak için ateş ettim. Vurduğumu kesinlikle bilmiyordum. Ayrıca, silahın kabzası ile onu darbetmedim. Kavga sırasında istemeyerek olmuştur" diyerek kendini savundu.