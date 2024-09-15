  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yetmedi acımasızca böyle darbetti!

2024-09-15 17:36:32
Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yetmedi acımasızca böyle darbetti!

Bursa'da bir kişi, babasına yumruk atan ve itekleyen husumetlisine önce minibüste kurşun yağdırdı, ardından acımasızca darbetti. Olay anı saniye saniye minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

1
#1
Foto - Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yetmedi acımasızca böyle darbetti!

Olay, 22 Aralık 2023'te Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Hüseyin Çekçen, yolda karşılaştığı Ali İnan'ı yumruk atarak ittirdi. Bunu öğrenen oğlu Recep İnan, husumetli oldukları Hüseyin Çekçen'in ilçede bulunan terminalda olduğunu öğrendi. Terminale giden İnan, Çekçen'in bindiği minibüse girerek yolculara aldırış etmeden tabanca ile ateş açarak yaraladı. Başına da silah kabzasıyla vurulan Çekçen minibüsün açılan kapısından yere düştü. Recep İnan, burada da durmayarak Çekçen'i darbetmeye devam etti. Baba Ali İnan ise bıçak çekti. Ağır yaralanan Hüseyin Çekçen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

#2
Foto - Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yetmedi acımasızca böyle darbetti!

Olay sonrası kaçan baba-oğul, olayda kullandıkları tabanca ile saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Baba-oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep İnan ifadesinde, "3 yıl önce Hüseyin Çekçen ile kavga ettik. Beni dövdü. Ağabeyim de kendisini darbetti. Bunu kabullenemeyen Çekçen, ardından ağabeyimi silahla yaraladı. O günden sonra görüşmedik. Olaydan önce mahallemize gelip küfürlü konuşarak, 'Recep'i de vuracağım' demiş. Olay günü para çekmek için bankaya giden babam, yolda karşılaşıp 'artistlik yapma' diyerek iki yumruk atmış. O da babamı ittirmiş. Babam, eve gelip bu olayı bana anlattı. Ben de dedemden kalan tabancayı alarak babam ile terminale gittim. Kendisini minibüste gördük. Korkutmak için ateş ettim. Vurduğumu kesinlikle bilmiyordum. Ayrıca, silahın kabzası ile onu darbetmedim. Kavga sırasında istemeyerek olmuştur" diyerek kendini savundu.

#3
Foto - Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yetmedi acımasızca böyle darbetti!

Hüseyin Çekçen ise ifadesinde, "Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturuyorum. Askerlik işim için Mustafakemalpaşa ilçesine gittim. Yolda Ali İnan ile karşılaştım. Bana saldırıp yumruk attı. Olay büyümesin diye oradan uzaklaşıp, rica ettiğim polisler tarafından terminale bırakıldım. Minibüste beklerken, Recep İnan'ın bindiğim minibüse geldiğini gördüm. Korkudan arka koltukların arasına saklandım. Araca binen Recep İnan karnıma ateş etti.

#4
Foto - Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yetmedi acımasızca böyle darbetti!

Tabancanın kabzasını kullanarak darbetti. Kavga sırasında arka kapı açılınca düştüm. Burada da darbetmeye devam etti" dedi.

#5
Foto - Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yetmedi acımasızca böyle darbetti!

Minibüsün güvenlik kameraları ise kanıt olarak dosyaya girdi. Soruşturmanın ardından Recep İnan ve baba Ali İnan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hüseyin Çekçen'in şikayetçi olduğu duruşmada tutuklu sanıklar, soruşturma çerçevesinde verdikleri ifadeleri tekrarladı. İlk duruşmada mütalaa veren savcı, suçunu sabit gördüğü Recep İnan ve Ali İnan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan şaşırtan Türkiye çıkışı: Ankara değişti
Gündem

Rusya'dan şaşırtan Türkiye çıkışı: Ankara değişti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Türkiye’nin bu tür birliklere (BRICS) ilgi göstermesi Ankara’nın şunu anladığını gösteriyor: ..
Lübnan'dan gönderilen İHA akıllarını aldı
Dünya

Lübnan'dan gönderilen İHA akıllarını aldı

Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) hiçbir müdahaleye uğramadan İsrail hava sahasında 30 kilometre uçması katil İsrail'in..
AB’den şok karar! Türkiye’nin asırlık markası ürünlerini piyasadan toplayacak
Ekonomi

AB’den şok karar! Türkiye’nin asırlık markası ürünlerini piyasadan toplayacak

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı, Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde, Türkiye'nin asırlık kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer..
CHP deyince hay hay, HÜDA PAR deyince vay vay… Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim diyen bakın kimmiş
Gündem

CHP deyince hay hay, HÜDA PAR deyince vay vay… Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim diyen bakın kimmiş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu Anayasa değişikliği ile ilgili sözleri üzerinden hedef alan azgın azınlık, yıllar önce anayasa..
Türkiye'ye dikkat çeken 'Afrika' teklifi!
Ekonomi

Türkiye'ye dikkat çeken 'Afrika' teklifi!

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko, Türk ve Japon şirketlerin bazı yerlerde iş birliği yaptığını belirterek, "Afrika ülkeleri gibi üçün..
Fransa'da bir skandal daha! PKK konseri: Türkiye'ye lanet sloganları atıldı
Gündem

Fransa'da bir skandal daha! PKK konseri: Türkiye'ye lanet sloganları atıldı

Fransa, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Marsilya'da PKK destekçileri tarafından düzenlenen konserde lanet ses..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23