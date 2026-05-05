Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hürjet'ten müjde sonunda geldi: Büyük anlaşma az önce Türkiye duyuruldu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), son olarak İspanya'ya ihraç edileceği duyurulan Hürjet eğitim uçağıyla ilgili dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı.

GE Aerospace ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), HÜRJET uçaklarına güç vermek üzere GE Aerospace F404 motorları için bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

HÜRJET platformu için önemli bir dönüm noktasını temsil eden anlaşma, programın etki alanını genişletme ve gelecekteki varyantlarını geliştirme sürecinde teknik ve operasyonel desteğin devamlılığını güvence altına alırken, GE Aerospace'in gelişmiş askeri hava aracı programları için güvenilir bir itki sistemi ortağı olma rolünü güçlendiriyor.

GE Aerospace'ten yapılan açıklamada değerlendirmesine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, TUSAŞ'ın havacılık ve savunma kabiliyetleri açısından ileriye dönük önemli bir eşiği temsil ederken, bu anlaşma da program açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. GE Aerospace ile uzun yıllara dayanan işbirliğimiz, HÜRJET'in modern, güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim platformu olarak başarısını destekleyen kritik itki kabiliyetlerini sağlamaya devam etmektedir. Bu anlaşma, vizyonumuzu ve endüstriyel yetkinliklerimizi daha da pekiştirmektedir." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın stratejik önemine vurgu yapan GE Aerospace Savunma ve Sistemler Küresel Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Rita Flaherty de "TUSAŞ'ın gelişmiş askeri hava araçları için bir itki sistemi ortağı olarak GE Aerospace'e duyduğu güvenden ve HÜRJET programının kazandığı giderek artan ivmeden onur duyuyoruz. HÜRJET küresel sahnede yerini alırken TUSAŞ'ı desteklemekten ve Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosisteminde kilit bir aktör olarak süregelen yükselişine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HÜRJET, dünya çapında ileri seviye eğitim ve muharip uçaklarında yaygın olarak kullanılan, muharebe şartlarında kendini kanıtlamış ve son derece yüksek güvenilirliğe sahip bir platform olan GE Aerospace F404 motorundan güç alıyor.

Uçak, gelişmiş aviyonikler, yüksek performans ve yeni nesil çözümler arayan hava kuvvetleri için operasyonel esneklik sunarak modern eğitim görevi gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. F404 motorlu uçakların 16 ulusun envanterinde bulunması ve halihazırda sipariş durumunda olması, bu turbofan motorunun kendi sınıfındaki çok yönlü motorlardan biri olarak konumunu ve dünya genelinde hava kuvvetleri uygulamaları için rüştünü ispatlamış bir tercih olduğunu yansıtıyor.

1985 yılında GE Aerospace ve TUSAŞ arasında kurulan bir ortak girişim şirketi olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), bölgenin en başarılı havacılık ortaklıklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu güçlü temelin üzerine inşa edilen süreçte TUSAŞ, HÜRJET'in sektörde rekabetçi, ileri seviye jet eğitim uçağı platformuna dönüşmesinde merkezi bir rol oynadı.

2024 Farnborough Airshow ve 2025 IDEF'te imzalanan iki anlaşma, ilerleyen işbirliğinin zeminini hazırlayarak sözleşmenin imzalanmasına doğrudan katkıda bulundu. GE Aerospace ile TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 filosuna güç veren F110 motorlarına kadar uzanan yaklaşık 40 yıllık stratejik bir ortaklığa sahip bulunuyor. Bu güçlü ortaklık, GE Aerospace F110 motorlarıyla güçlendirilen KAAN ve F404 motorlarıyla güçlendirilen HÜRJET dahil olmak üzere birçok havacılık ve savunma programını kapsıyor.

