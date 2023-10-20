2023-10-20 10:43:58 Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Emeklilikte yeni dönem. Hükümet, emeklilik aylık bağlama sistemini yeniden düzenleyecek. Geliri düşük olanlar için özel sosyal sigorta programı oluşturulacak. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek. Sistemde mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak. İşte emeklilikle ilgili detaylar...