Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

* Çalışanın maaşından nasıl her ay yüzde 3 kesiliyorsa, belirli bir oran da işveren katkı sağlayacak. Oran henüz belli değil. Ama rakam, işverenin de yüzde 3 oranında katkı yapması. Yüzde 1’de olur, yüzde 3’de olur; sistem kurgulanırken, oranlar netleşir. * Böylece, çalışanın maaşından yüzde 3 kesilecek, işveren yüzde 3 katkı yapacak, devlet de bugün olduğu gibi yüzde 30 katkı sağlayacak. Örneğin, bugün asgari ücretlinin maaşından her ay 400 lira BES için kesiliyor, işveren de 400 lira katkı yapacak, böylece çalışanın BES’teki birikimi 800 lira olacak. Devlet de her ay 240 lira (yüzde 30) katkı sağlayacak; çalışanın aylık birikimi bin 40 liraya, yıllık da 12 bin 480 lira olacak.