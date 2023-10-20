  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O bölgelerden tarih fışkıracak! Görenleri şok etti: Herkes şaşkın... Ülkeye büyük katkı...

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! İsrail’in son kahpeliği bakın ne oldu! Vay alçaklar vay

Siz mandalina kabuklarını çöpe mi atıyorsunuz yoksa? Bakın ne oluyor! Akılalmaz olay

Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Türkiye'den tarihe geçecek petrol hamlesi! Işık göründü

Sivas'ta intihar! 14 yaşındaki kız çocuğu uçurumdan atladı! Kolundaki yazı görenleri şok etti

Helal olsun sana Benzema! O sözleri büyük takdir topladı! Sen var ya, adamın dibisin

Bu alçaklar iyiden iyiye azdı! Demek ki neymiş: Terbiye edilmiş köpekler sahiplerine hırlamazlarmış

Uğur Dündar tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! İsrail’le ilgili sözleri duyanları şok etti

Rusya’yı yakan UEFA, İsrail’e dokunamadı! Olmaz olsun senin gibi bir futbol kuruluşu… İki yüzlü UEFA
Ekonomi
22
Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

2023-10-20 10:43:58
Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Emeklilikte yeni dönem. Hükümet, emeklilik aylık bağlama sistemini yeniden düzenleyecek. Geliri düşük olanlar için özel sosyal sigorta programı oluşturulacak. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek. Sistemde mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak. İşte emeklilikle ilgili detaylar...

#1
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci önemli reform geliyor. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine yönelik reform niteliğinde adımlara yer verildi.

#2
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sabah'a göre; emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek, prim tabanı da güçlendirilecek.

#3
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sisteme giriş kolaylaşacak. Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak.

#4
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek.

#5
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sistemde mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.

#6
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Öte yandan OVP’ye göre; BES’te, Otomatik Katılım Sisteminin (OKS), işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

#7
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Programın açıklanmasından hemen sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir değerlendirme yaparak, yeni bir BES modeli öngördüklerini, tasarrufları, sistemde kalış sürelerini ve fon tutarını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

#8
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

OVP’ye göre, tamamlayıcı emeklilik sistemi 2024’ün son çeyreğinde hayata geçecek. Peki, sistem nasıl işleyecek, nasıl bir emeklilik sistemi olacak? Detayları Noyan Doğan Hürriyet'teki yazısında anlattı. İşte detaylar:

#9
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Öncelikle şunun söyleyeyim, kurgulanacak tamamlayıcı emeklilik sisteminin kıdem tazminatı ile hiçbir alakası yok. Bunu niye söyledim? Çünkü tamamlayıcı emeklilik konusu gündeme gelir gelmez kimi kesimlerden ‘kıdem kırmızı çizgimiz’ söylemleri başladı.

#10
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeni kurgulanacak sistem kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme ya da tasarruf içermiyor. Daha da ötesi, BES’in, kıdem tazminatı ile hiçbir ilgisi ya da ilişkisi yok.

#11
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Daha iyi anlaşılması için biraz detay vereyim. OVP’den de anlaşılacağı üzere OKS’nin, işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği bir tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

#12
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Nedir OKS? 2017 yılında çalışanların, işverenleri tarafından BES’e dahil edilmesine imkan tanıyan Otomatik Katılım Sistemine (OKS) geçildi. Altı yıldır, tüm çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesilerek, otomatik BES’e aktarılıyor. Çalışan isterse sistemde kalarak tasarruf ediyor; istemezse de sistemden ayrılıyor.

#13
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Altı yıl içinde de 24 milyona yakın çalışan sisteme girdi, zaman içinde 17 milyonu sistemden çıktı, 7 milyon çalışan ise Otomatik BES sayesinde tasarruf ediyor. Çalışanların fon toplamı da 48 milyon TL’ye yaklaştı.

#14
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bu 17 milyon çalışanın neden sistemden çıktığının detaylarına girmeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim; çalışanlara yönelik emeklilik sistemi bize has bir model değil.

#15
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hemen hemen tüm ülkelerde uygulanıyor. Fark şu; o ülkelerde, işverenler de katkı sağlıyor. Yani, çalışanın maaşından belirli bir miktar kesiliyor, işveren de yine belirli oranda katkı sağlıyor. Bizde ise sadece çalışanın maaşından yüzde 3 kesilip, OKS’ye aktarılıyor, devlet de katkı sağlıyor.

#16
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Otomatik katılım sisteminin altı yıldır gelişememesinin nedeni de bu; işveren katkısının olmaması. Eğer biz bu sistemi 6 yıl önce diğer ülkelerdeki gibi kurgulasaydık, bugün OKS’deki fon büyüklüğü 300-400 milyar liralara gelir, toplam BES’teki fon büyüklüğü de 1 trilyon lirayı geçerdi.

#17
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bir şey daha olurdu -ki, fon büyüklüğünden falan daha önemli- çalışanlar, gelecekte devletten düşük emekli maaşı alma endişesi ile çalışmazlardı. Bilirlerdi ki, emekli olduklarında hem devletten hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden maaş alacaklar. Devletin de emeklilik sistemini sürdürebilmesinin yolu buradan; ikinci, üçüncü basamak emeklilik sistemlerinden geçiyor.

#18
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İşveren katkısı, çalışanların sistemde kalmasını sağlar mı? Yapılan tüm çalışmalar ve araştırmalar, işveren katkısı olması halinde çalışanların sistemden çıkmayıp, tasarrufa devam edeceğini gösteriyor.

#19
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İşte, Orta Vadeli Program ile yapılmak istenen de bu; ikinci basamak emeklilik sistemine geçip, tamamlayıcı emeklilik sisteminin kurulması. Peki, nasıl olacak? Madde madde anlatayım. * Halen uygulanmakta olan otomatik katılım sistemi, bir başka adıyla Otomatik BES, ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek, çalışanlar için tamamlayıcı emeklilik sistemi olacak.

#20
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

* Çalışanın maaşından nasıl her ay yüzde 3 kesiliyorsa, belirli bir oran da işveren katkı sağlayacak. Oran henüz belli değil. Ama rakam, işverenin de yüzde 3 oranında katkı yapması. Yüzde 1’de olur, yüzde 3’de olur; sistem kurgulanırken, oranlar netleşir. * Böylece, çalışanın maaşından yüzde 3 kesilecek, işveren yüzde 3 katkı yapacak, devlet de bugün olduğu gibi yüzde 30 katkı sağlayacak. Örneğin, bugün asgari ücretlinin maaşından her ay 400 lira BES için kesiliyor, işveren de 400 lira katkı yapacak, böylece çalışanın BES’teki birikimi 800 lira olacak. Devlet de her ay 240 lira (yüzde 30) katkı sağlayacak; çalışanın aylık birikimi bin 40 liraya, yıllık da 12 bin 480 lira olacak.

#21
Foto - Hükümetten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

* Sisteme katkı yapacak işverenlere de bazı destekler sağlanacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin çalışanlar için zorunlu tutulup, tutulmayacağı konusu ise şimdilik belirsiz.

Festival alanındaki katliamı İsrail askerleri yaptı!
Gündem

Festival alanındaki katliamı İsrail askerleri yaptı!

Yeni çıkan ses kayıtlarında, Supernova Festivali'ndekilerin Hamas tarafından değil İsrail'in rastgele ateş açması sonucu öldükleri ileri sür..
İsrail'e kötü haber: İnceleme altına alındı
Gündem

İsrail'e kötü haber: İnceleme altına alındı

Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatış..
Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!
Gündem

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.
Hamas korkusu Fransa'ya bunu da yaptırdı!
Dünya

Hamas korkusu Fransa'ya bunu da yaptırdı!

Fransa’da Hamas korkusu akıllara durgunluk veren bir yaptırıma sebep oldu.
Duyarlı Müslüman buradan su almaz! Starbucks'tan skandal Filistin adımı
Gündem

Duyarlı Müslüman buradan su almaz! Starbucks'tan skandal Filistin adımı

ABD'li kahve zinciri Starbucks, attığı skandal Filistin karşıtı adımla tepkileri üzerine çekti.
Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!
Gündem

Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!

İsrail, Filistin'e yönelik alçak saldırıları sonrası 'güvenlik endişesi' duydukları gerekçesiyle büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23