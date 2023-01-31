2023-01-31 06:45:35 Hükümet bize şaşı bakıyor demişti! İzmir'e 110 milyonluk teşvik
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP’li milletvekillerinin sık sık dillendirdiği “Hükümetten destek alamıyoruz” söylemi yine havada kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından genel kurul kararı ile 25 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZDOĞA Şirketine devredilen Menderes İlçesi Şaşal Köyündeki kaynak suyu ve şişeleme tesisinin yeniden ayağa kaldırılması için 110 milyon lira teşvik verme kararı aldı.