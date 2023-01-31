Hükümet bize şaşı bakıyor demişti! İzmir'e 110 milyonluk teşvik

2 BİN 62 ŞİRKET YARARLANDI Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Aralık 2022 dönemi için yatırım teşvik belgesi düzenlediği şirketlerin listesi Resmi Gazetede yayımlandı. Listeye 2 bin 62 şirkete yatırım teşviği verildi. Listede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZDOĞA'da yer aldı. Bakanlığa başvuran ve kısa adı İZDOĞA olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi de teşvik almaya hak kazandı.