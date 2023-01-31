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Hükümet bize şaşı bakıyor demişti! İzmir'e 110 milyonluk teşvik

2023-01-31 06:45:35
Hükümet bize şaşı bakıyor demişti! İzmir'e 110 milyonluk teşvik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP’li milletvekillerinin sık sık dillendirdiği “Hükümetten destek alamıyoruz” söylemi yine havada kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından genel kurul kararı ile 25 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZDOĞA Şirketine devredilen Menderes İlçesi Şaşal Köyündeki kaynak suyu ve şişeleme tesisinin yeniden ayağa kaldırılması için 110 milyon lira teşvik verme kararı aldı.

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Foto - Hükümet bize şaşı bakıyor demişti! İzmir'e 110 milyonluk teşvik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Hükümet İzmir'e şaşı bakıyor. Projelerimiz engelleniyor' söylemi yine havada kaldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'ya devredilen Menderes Şaşal köyündeki kaynak suyu ve şişeleme fabrikasını yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti.

#2
Foto - Hükümet bize şaşı bakıyor demişti! İzmir'e 110 milyonluk teşvik

#3
Foto - Hükümet bize şaşı bakıyor demişti! İzmir'e 110 milyonluk teşvik

2 BİN 62 ŞİRKET YARARLANDI Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Aralık 2022 dönemi için yatırım teşvik belgesi düzenlediği şirketlerin listesi Resmi Gazetede yayımlandı. Listeye 2 bin 62 şirkete yatırım teşviği verildi. Listede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZDOĞA'da yer aldı. Bakanlığa başvuran ve kısa adı İZDOĞA olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi de teşvik almaya hak kazandı.

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Foto - Hükümet bize şaşı bakıyor demişti! İzmir'e 110 milyonluk teşvik

YILDA 126 MİLYON LİTRELİK DOLUM İZDOĞA, Menderes'te kuracağı işletme karşılığında Bakanlık'tan 110 milyon 203 bin 398 TL değerinde KDV istisnası desteği alacak. Menderes'te açılacak Şaşal kaynak suyu ve şişeleme tesisinde yılda 126 milyon litre su dolumu yapılması planlanıyor. Tesiste 55 işçi çalıştırılacak.

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