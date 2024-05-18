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Teknoloji-Bilişim
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Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

2024-05-18 22:20:39
Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Çin merkezli teknoloji firması Huawei Eyewear 2, sağlıklı duruş hatırlatıcıları ve hava durumu uyarılarının yanı sıra dokunmatik kontroller ve sesli asistana sahip olacak.

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#1
Foto - Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Huawei, HarmonyOS’lu akıllı güneş gözlüğünü resmi olarak Çin’de satışa sundu. Huawei Eyewear 2 Sunglasses, siyah kare çerçeve ve UV400 koruyucu lenslere sahip.

#2
Foto - Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Huawei’nin yeni akıllı güneş gözlüğü, Eylül 2023’te çıkan Eyewear 2’nin estetik konseptini koruyor. Çerçeveler yüksek yoğunluklu plakalardan yapılmış ve büyük boyutlu tasarım stiline sahip. Hatlar düz ve kullanıcının yüzüne ışıltılı bir görünüm kazandırmak için yüz hatlarıyla uyum sağlıyor.

#3
Foto - Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Yeni Huawei akıllı gözlükte ultraviyole ışınlarının göze girmesini etkili bir şekilde engellemek için UV400 koruyucu lensler kullanılmış. Lensler, kullanıcıya güçlü bir dekoratif özellik katan koyu siyah parlaklığa sahip. Gözlük, Huawei’nin akıllı ekosistemine bağlanabiliyor. Akıllı gözlük, Huawei’nin HarmonyOS 4 işletim sistemini kullanıyor ve akıllı telefon, tablet gibi Harmony cihazlarına otomatik olarak bağlanabiliyor. Birden fazla cihazdan gelen ses, akıllı gözlüğe sorunsuz bir şekilde aktarılabiliyor. Örneğin; aniden bir arama geldiğinde ve telefonu bulamadığınızda, şakaklarınıza dokunarak aramayı yanıtlayabilir veya şakaklara çift dokunarak Xiaomi sesli asistanıyla etkileşime girebilirsiniz. Gözlüğün saplarının her iki yanında çok sayıda sensör bulunuyor.

#4
Foto - Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Entegre hoparlör sayesinde açı dinleme tasarımına sahip ancak FreeBuds Pro 3 veya başka bir kulaklıkla eşleştirerek dışa ses gitmesini engelleyebiliyorsunuz. Gözlüğü tek şarjla 11 saate kadar kullanabiliyorsunuz.

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Foto - Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Huawei Eyewear 2 Sunglasses fiyatı

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Foto - Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Huawei Eyewear 2 Sunglasses, Çin’de 305 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Gözlüğün diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ya da ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

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