Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Yeni Huawei akıllı gözlükte ultraviyole ışınlarının göze girmesini etkili bir şekilde engellemek için UV400 koruyucu lensler kullanılmış. Lensler, kullanıcıya güçlü bir dekoratif özellik katan koyu siyah parlaklığa sahip. Gözlük, Huawei’nin akıllı ekosistemine bağlanabiliyor. Akıllı gözlük, Huawei’nin HarmonyOS 4 işletim sistemini kullanıyor ve akıllı telefon, tablet gibi Harmony cihazlarına otomatik olarak bağlanabiliyor. Birden fazla cihazdan gelen ses, akıllı gözlüğe sorunsuz bir şekilde aktarılabiliyor. Örneğin; aniden bir arama geldiğinde ve telefonu bulamadığınızda, şakaklarınıza dokunarak aramayı yanıtlayabilir veya şakaklara çift dokunarak Xiaomi sesli asistanıyla etkileşime girebilirsiniz. Gözlüğün saplarının her iki yanında çok sayıda sensör bulunuyor.