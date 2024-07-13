Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

Honda Jazz, gelişmiş araç içi teknolojileriyle günlük yaşamı daha da kolaylaştırıyor. Kullanıcılar; müzik, telefon gibi bilgi-eğlence özelliklerine ve uygulamalarına dokunmatik ekran üzerinden erişebiliyor. Daha güvenli ve ergonomik bir deneyim için temel işlevlerin fiziki düğmeleri de bulunuyor. Sistem, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay akıllı telefon bağlantısı ile destekleniyor. Isıtma ve havalandırma ayarları gibi önemli fonksiyonlar ise pratik ve ergonomik bir şekilde kontrol edilebiliyor. Honda Jazz Crosstar ve Elegance, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek için tasarlanan aktif ve pasif güvenlik teknolojileri içeriyor. Honda SENSING aktif güvenlik teknolojisi, geniş görüş alanına sahip ön kamera ve gece kullanım desteğiyle güvenliği artıran çok sayıda sürüş asistanını standart olarak sunuyor. Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi sürücüye güvenli sürüş desteği sağlıyor. Bunların yanı sıra Trafikte Sürüş Asistanı ile dur-kalk trafikte sürücünün yükünü azaltmak için 0 km/s'den itibaren direksiyon desteği de sunuluyor. Tüm bu aktif güvenlik teknolojilerini yolcu güvenliğini artıran Honda'nın tescilli Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) teknolojisi tamamlıyor. Honda’nın pasif güvenlik teknolojisi ACE™ çarpışma enerjisini dağıtarak sadece otomobili ve yolcularını korumakla kalmıyor, aynı zamanda diğer araca uygulanan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Ayrıca Jazz’da ön koltuğa entegre olan orta hava yastığı dahil 10 adet hava yastığı bulunuyor ve buna ilave olarak boyun zedelenmesini azaltan ön koltuk başlıkları, araç içerisindeki güvenliği maksimum düzeyde artırıyor.