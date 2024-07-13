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Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

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Otomotiv
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Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

2024-07-13 12:09:24
Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

Honda’nın B segmentindeki ikonik modeli Jazz’ın Crosstar versiyonu Türkiye’de yeniden satışa çıkıyor. Tasarım farklılığıyla standart Jazz modelinden ayrışan Jazz Crosstar versiyonuna, Jazz Elegance versiyonu eşlik ediyor.

#1
Foto - Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

Honda, sevilen kompakt hatchback modeli Jazz’ın Crosstar ve Elegance versiyonlarını satışa sunuyor. Jazz ailesinin dikkat çeken üyesi Crosstar yeniden Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanırken Jazz’ın Elegance versiyonu da tekrar Honda ürün gamında yerini alıyor. Sınıfında kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkan Jazz, 0 km/s'den itibaren direksiyon desteği sunan Trafikte Sürüş Asistanı donanımı ile trafikte sürücünün üzerindeki yükü azaltıyor.

#2
Foto - Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

Gelişmiş motor ve donanım teknolojileri ile sınıfındaki iddiasını sürdüren Jazz ailesi; geniş iç hacmi, Sihirli Koltuklar ile sunduğu esnek depolama alanları, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor. Aynı zamanda 10 hava yastığı ve aktif güvenlik teknolojisi Honda SENSING ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımları sunuyor. Jazz Elegance 1 milyon 290 bin TL, Jazz Crosstar ise 1 milyon 350 bin TL lansman özel fiyatıyla 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye’de satışa çıkıyor.

#3
Foto - Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

Honda Jazz Crosstar ve Elegance, özgün dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Honda'nın Japon "Yoo no bi" tasarım felsefesine sadık kalarak tasarlanan modeller, günlük kullanıma uygunluğu ve estetik çekiciliği ile ön plana çıkıyor. Jazz Crosstar’ın bal peteği ızgarası, marşpiyelleri, ön ve arka tampon tasarımı daha dikkat çekici bir görünüm sağlıyor. Dış tasarımındaki SUV benzeri görünümünü koruyan Jazz Crosstar’da yine entegre tavan rayları bulunuyor. Elegance donanımındaki tasarım ise şık ve zarif bir karakteri yansıtıyor. Özgün renk seçeneklerine sahip Jazz ailesinde, Gün Işığı Beyazı ve Kristal Kırmızı renkleri iki versiyonda da seçenek olarak sunuluyor. Modeller özelinde ise Crosstar versiyonunda sedefli Fiyort Mavi rengi, Elegance versiyonunda da metalik Gece Yarısı Mavisi renk seçenekleri bulunuyor.

#4
Foto - Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

Honda’nın 20 yılı aşkın deneyimi ile geliştirdiği e:HEV teknolojisi; 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Gelişmiş e:HEV hibrit sistemin; lityum iyon bataryanın doğrudan elektrikli tahrik motoruna güç sağladığı Elektrikli Sürüş, benzinli ve elektrik motorun beraber devrede olduğu Hibrit Sürüş ve benzinli motorun doğrudan tekerleklere güç sağladığı Benzinli Sürüş olmak üzere üç modu bulunuyor. Sistem, üç sürüş modu arasında otomatik geçiş yaparak kesintisiz, dinamik ve akıcı bir sürüş sağlıyor. Jazz e:HEV güç-aktarma sistemi, güçlü elektrik motoruyla gelişmiş hızlanma performansı sunarken; verimlilik sağlayan dinamik sürüş özelliklerini koruyor. Bu konudaki iddiasını sürdüren Jazz e:HEV, Elegance versiyonunda 102 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değerine sahipken; ortalama olarak 4,5 L/100 km (WLTP) yakıt tüketiyor. Crosstar versiyonu ise 108 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değerine ulaşırken; ortalama 4,8 L/100 km (WLTP) yakıt tüketimi ile verimlilik yönünde öne çıkıyor.

#5
Foto - Honda’nın ikonik modeli Jazz Crosstar yeniden satışa çıkıyor! Kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyatı ne kadar?

Honda Jazz, gelişmiş araç içi teknolojileriyle günlük yaşamı daha da kolaylaştırıyor. Kullanıcılar; müzik, telefon gibi bilgi-eğlence özelliklerine ve uygulamalarına dokunmatik ekran üzerinden erişebiliyor. Daha güvenli ve ergonomik bir deneyim için temel işlevlerin fiziki düğmeleri de bulunuyor. Sistem, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay akıllı telefon bağlantısı ile destekleniyor. Isıtma ve havalandırma ayarları gibi önemli fonksiyonlar ise pratik ve ergonomik bir şekilde kontrol edilebiliyor. Honda Jazz Crosstar ve Elegance, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek için tasarlanan aktif ve pasif güvenlik teknolojileri içeriyor. Honda SENSING aktif güvenlik teknolojisi, geniş görüş alanına sahip ön kamera ve gece kullanım desteğiyle güvenliği artıran çok sayıda sürüş asistanını standart olarak sunuyor. Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi sürücüye güvenli sürüş desteği sağlıyor. Bunların yanı sıra Trafikte Sürüş Asistanı ile dur-kalk trafikte sürücünün yükünü azaltmak için 0 km/s'den itibaren direksiyon desteği de sunuluyor. Tüm bu aktif güvenlik teknolojilerini yolcu güvenliğini artıran Honda'nın tescilli Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) teknolojisi tamamlıyor. Honda’nın pasif güvenlik teknolojisi ACE™ çarpışma enerjisini dağıtarak sadece otomobili ve yolcularını korumakla kalmıyor, aynı zamanda diğer araca uygulanan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Ayrıca Jazz’da ön koltuğa entegre olan orta hava yastığı dahil 10 adet hava yastığı bulunuyor ve buna ilave olarak boyun zedelenmesini azaltan ön koltuk başlıkları, araç içerisindeki güvenliği maksimum düzeyde artırıyor.

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