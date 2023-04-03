Hollandalılardan öğrendiler! Denizli'de ağaçları dondan böyle koruyorlar

Üretici Tevfik Peker yapılan işlemin birkaç yıldır denenen bir yöntem olduğunu belirterek, “Bahar mevsiminde havalar ısınınca ağaçlar çiçek açıyor sonra gece don olayı oluyor ve meyve ağaçlarının çiçekleri dondan etkileniyor. Bunu önlemek için önceden bahçe içinde saman, lastik gibi malzemeleri yakar bazen de pervane ile ağaçlar arasında hava sirkülasyonu sağlayarak don olayının önüne geçmeye çalışırdık. Son birkaç yıldır ağaçları ve dalları buz tutturma yöntemi yapılıyor. Bazı üretici arkadaşlar bu yöntemi Hollandalı çiftçilerden görmüş ve öğrenmiş. Burada hedef ağaçlara don olayı başlamadan belli aralıklara su vererek çiçekli dalların buz tutmasını sağlamak. Bu yöntemle çiçek buz tutarken bir ısı ortaya çıkarıyor ve bu ısı bitki ısınının 0 derecenin altına düşmesine engel olur. Ortam eksi derecelere düşmesine rağmen buz tutan çiçek kendi ısısıyla kendini korumuş oluyor” dedi.