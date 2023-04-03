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Hollandalılardan öğrendiler! Denizli'de ağaçları dondan böyle koruyorlar

2023-04-03 17:29:57
Hollandalılardan öğrendiler! Denizli'de ağaçları dondan böyle koruyorlar

Meyve üreticileri, Hollandalı çiftçilerden öğrendikleri metodla ağaçları dona karşı koruyor.

#1
Foto - Hollandalılardan öğrendiler! Denizli'de ağaçları dondan böyle koruyorlar

Denizli’nin Çivril ilçesinde geceleri eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklıklarıma karşı önlem alan üreticiler, Hollandalı çiftçilerden öğrendikleri metodla don olayına karşı ağaçları buzla korumaya çalışıyor.

#2
Foto - Hollandalılardan öğrendiler! Denizli'de ağaçları dondan böyle koruyorlar

Mart ayının son günü hava sıcaklığının mevsim normalleri altına düşmesi ve gece yaşanan don olayından meyve ağaçlarını korumak isteyen meyve üreticileri ağaçları buz tutturarak dondan korumaya çalıştı. Özellikle şeftali ağaçlarının dalları ve çiçeklerine yağmurlama ve mini spring sistemi ile gece boyu su veren çiftçiler çiçekleri korumaya hedefliyor. Buz ağacına dönen şeftali ağaçlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, yoldan geçen bazı sürücülerde gördükleri bu manzarayı fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

#3
Foto - Hollandalılardan öğrendiler! Denizli'de ağaçları dondan böyle koruyorlar

Üretici Tevfik Peker yapılan işlemin birkaç yıldır denenen bir yöntem olduğunu belirterek, “Bahar mevsiminde havalar ısınınca ağaçlar çiçek açıyor sonra gece don olayı oluyor ve meyve ağaçlarının çiçekleri dondan etkileniyor. Bunu önlemek için önceden bahçe içinde saman, lastik gibi malzemeleri yakar bazen de pervane ile ağaçlar arasında hava sirkülasyonu sağlayarak don olayının önüne geçmeye çalışırdık. Son birkaç yıldır ağaçları ve dalları buz tutturma yöntemi yapılıyor. Bazı üretici arkadaşlar bu yöntemi Hollandalı çiftçilerden görmüş ve öğrenmiş. Burada hedef ağaçlara don olayı başlamadan belli aralıklara su vererek çiçekli dalların buz tutmasını sağlamak. Bu yöntemle çiçek buz tutarken bir ısı ortaya çıkarıyor ve bu ısı bitki ısınının 0 derecenin altına düşmesine engel olur. Ortam eksi derecelere düşmesine rağmen buz tutan çiçek kendi ısısıyla kendini korumuş oluyor” dedi.

#4
Foto - Hollandalılardan öğrendiler! Denizli'de ağaçları dondan böyle koruyorlar

Yöntemin geçen yıllarda bazı üreticiler tarafından uygulandığını ve olumlu sonuç alındığını belirten Peker, “Daha önce geleneksel yöntemlerle dondan korunurduk. Birkaç yıl önce bu yöntemi deneyen arkadaşlar olumlu sonuç aldı ve bizde bu yıl yapmaya karar verdik. Bu yöntemde ağaçlar don olayı başlamadan hemen önce buz tutmaya başlamalı ve hava sıcaklığı 0 derecenin üstüne çıkana kadar da buz çiçek ve dal üzerinde muhafaza edilmeli. Buz tutar sonra dikkat edilmezse çiçek üzerindeki koruyucu buz tabakası erirse don olayı gerçekleşir ve çiçekler kurur” dedi. Yöntemin yeni olduğunu ve ne kadar verimli olduğu konusunda tereddüt yaşayan bazı üreticiler buz tutan şeftali bahçelerini incelediler. Kimi çiftçiler meyve oranında verimin az olabileceğini ve olumsuz olacağını söylerken, kimi ise olumlu karşıladı.

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