Hollanda takımına teklif hazırlığı! Fenerbahçe yeni sezon için atağa geçti
Fenerbahçe'nin Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Hollandalı oyuncu Sami Ouaissa ile ilgilendiği ve teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda Eredivisie'de NEC Nijmegen ile Heerenveen arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmişti. Sarı-lacivertlilerin, Nijmegen'de kariyerini sürdüren Başar Önal için karşılaşmayı takip ettiği ifade edilse de Hollanda'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, NEC Nijmegen'de kariyerini sürdüren Sami Ouaissa'yı Heerenveen maçında tribünden takip etti.
Haberde Sarı-lacivertlilerin Hollandalı sağ kanat oyuncusuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği ve yaz transfer dönemi için hamle yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
Ouaissa'yı 2 yıl önce Roda'dan yaklaşık 850 bin euro'ya transfer eden NEC Nijmegen'in 21 yaşındaki oyuncu için 8 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis beklentisinin olduğu bildirildi. Hollanda U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Ouaissa bu sezon Nijmegen formasıyla çıktığı 30 karşılaşmada 8 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23